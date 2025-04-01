У бывшего здания СГБ ликвидируют зону безопасности

Целью создания буферной зоны является обеспечение безопасности и функционирования объектов национальной обороны, исключение угрозы выполнению государственных функций и задач, а также снижение потенциальных разведывательных рисков со стороны иностранных спецслужб.

В здании по адресу ул. Кришьяня Барона, 99А до 22 января 2024 года располагалась VDD, поэтому как объект, охраняемый государством, она имела обозначенную охранную зону.

С 22 января 2024 года служба находится по адресу: Бривибас гатве, 207, Рига.