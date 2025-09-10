У больницы Страдиня — новая парковка. И сколько стоит?

Как сообщает PSKUS, в дальнейшем въезд как на территорию больницы, так и на новую парковку будет осуществляться со стороны улицы Aтпутас, следуя указателям.

В свою очередь, прежний въезд со стороны улицы Aтпутас на территорию больницы будет закрыт для посетителей и в дальнейшем будет предназначен только для служб неотложной медицинской помощи и оперативного транспорта.

Правила пользования парковкой предусматривают, что первый час на новой парковке бесплатный, но, начиная со второго часа, плата составляет один евро за каждые 30 минут.

Если время пребывания в больнице превышает 60 минут, перед выездом с парковки необходимо оплатить парковку в автомате, который находится на самой парковке, и расплатиться можно как банковской картой, так и наличными, сообщает больница.

В случаях, когда пациента необходимо доставить прямо к дверям одного из корпусов PSKUS, это можно сделать, воспользовавшись другим въездом. Однако следует иметь в виду, что в этом случае первый час также бесплатен, но по истечении этого времени взимается плата за въезд - 7 евро за каждые последующие 30 минут.

В то же время работает и парковка у корпуса A1, таким образом, посетителям больницы будет доступно несколько парковочных мест.