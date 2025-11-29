Тысячи самолетов Airbus подвержены ошибке приборов. Это может привести к перебоям и отменам рейсов

Проблема обнаружилась после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.

Проблема затрагивает самолёты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около 6000 машин (около половины мирового парка), но в случае примерно 5100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения, оно занимает около трех часов, сообщает корреспондент Би-би-си Тео Леггетт.

Но для более старых самолётов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придётся временно вывести из эксплуатации. Airbus признал, что это может нарушить работу его клиентов, и извинился за это.

Британский регулятор, Управление гражданской авиации, сообщил, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к «отдельным нарушениям и отменам авиарейсов», хотя проблема затрагивает «только некоторые» из британских авиакомпаний.

Какие авиакомпании затронуты

Среди авиакомпаний, которые уже признали, что им придётся временно вывести из эксплуатации часть самолётов, — Wizz Air, Air India и Air New Zealand. British Airways, насколько известно по неофициальным каналам, вряд ли сильно пострадает, сообщает корреспондент Би-би-си.

Колумбийская Avianca SA сообщила, что затронуто более 70% ее парка, и что продажа билетов приостановлена до 8 декабря. Японская ANA Holdings Inc. отменила в субботу 95 рейсов.

Easyjet сначала сообщил, что «ожидает, что результатом этого станут определённые перебои», о чем он проинформирует пассажиров напрямую. Через несколько часов компания объявила, что уже установила обновления на «многие» самолеты, и как минимум в субботу они будут летать в нормальном режиме.

American Airlines опубликовала более детальную информацию: затронуты 340 ее самолетов, но огромное большинство обновлений будут завершены в течение сегодняшнего и завтрашнего дней.

Delta Airlines объявила, что выполнит инструкции производителя, но ожидает, что на ее деятельность это повлияет ограниченно.

Также известно, что канадские авиакомпании практически не пострадают: Air Canada заявила, что на ее деятельности проблема не скажется, а WestJet и Porter вообще не имеют самолетов указанных моделей.

«Пассажиры должны узнавать у своей авиакомпании, затронуты ли их рейсы. На авиакомпаниях лежит обязанность заботиться о благополучии пассажиров, когда рейс задерживается», — заявил директор по авиационной безопасности британского Управления гражданской авиации Джанкарло Буоно.

На больших высотах мощное солнечное или космическое излучение может воздействовать на работу компьютера ELAC, который управляет рулями высоты и элеронами. Это аэродинамические поверхности, которые используются для того, чтобы направлять самолёт вверх, вниз или разворачивать его.

Самолёты семейства A320 известны тем, что называется электродистанционной системой управления (fly-by-wire). Из кабины пилоты не могут напрямую механически воздействовать на элементы конструкции самолета, задающие его положение в пространстве и направление движения: действия пилотов интерпретируются электронной системой, которая управляет полётом.