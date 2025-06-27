Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Июня Завтра: Malvis, Malvine
Доступность

Тяжелобольным обещают платить до смертного часа: уход на дому

© LETA 27 июня, 2025 10:27

Новости Латвии 0 комментариев

"С 1 июля государство больше не будет оплачивать услугу мобильного паллиативного ухода на дому тем пациентам, которые проживут дольше 180 дней, указанных в решении консилиума врачей. Новый порядок вызывает огромное беспокойство у пациентов, в том числе онкологического профиля. Для зрителя передачи Латвийского телевидения "4. studija" Мартиньша Лаувы это означает, что уже через несколько недель ему перестанут оказывать паллиативный уход на дому, так как он прожил уже слишком долго, не умерев до установленного врачами марта". Об этом 7 июня сообщил портал общественных СМИ "Lsm.lv" со ссылкой на телеканал "4. studija".

Со скоростью ветра весть распространилась в СМИ и соцсетях, да и среди пациентов тоже. Вентспилчанин Мартиньш Лаува, у которого диагностировано тяжелое заболевание - амиотрофический латеральный склероз - и который получает паллиативный уход на дому, 17 июня на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, в котором он участвовал дистанционно, выразил обеспокоенность тем, что вот-вот пройдут установленные полгода, в течение которых ему обеспечивался уход хосписа на дому, а с июля за уход придется платить поставщику этой услуги.

В конкретном случае это центр ухода "Rūre" ООО "Magnum Social & Medical Care".

По мнению пациента, принимающие решение люди ставят себя на место Бога. Однако незадолго до окончания летней сессии Сейма появились сообщения о том, что "не предполагалось прекращать оказание паллиативного ухода" - об этом на заседании комиссии по социальным и трудовым вопросам заявила директор департамента медицинских услуг Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Алда Рейника.

По ее словам, для беспокойства нет оснований, так как тяжелобольным пациентам лечение на дому будет обеспечено вплоть до их ухода из жизни.

На заседании комиссии парламентский секретарь Министерства здравоохранения Даце Клявиня извинилась за то, что эта информация не дошла до поставщиков и пациентов.

Директор НСЗ Арис Янсонс пояснил "Latvijas Avīze", что Минздрав в начале года поручил НСЗ провести проверку услуги мобильного паллиативного ухода и разработать изменения в модели оплаты. Однако о конкретном найденном НСЗ решении министерству не известно. Странно, что так произошло, ведь именно министерство ведет политику здравоохранения и должно согласовать эти изменения с представителями сферы паллиативного ухода.

Каково же это решение НСЗ, которым "не предполагалось прекратить оказание паллиативной помощи"?

В Латвии паллиативный уход по месту жительства пациента оказывают четыре предприятия: ООО "Med4U", ООО "Magnum Social & Medical Care", ООО "Cilvēks" и ООО "Hospiss Māja", и все недавно получили письмо от НСЗ "об изменениях в условиях оплаты за манипуляции с 01.07.2025.".

В этом письме, подписанном Рейникой, их информируют о том, что пересмотрен список медицинских манипуляций, который внутренним приказом НСЗ вступит в силу с 1 июля.

Фактически НСЗ предлагает новую модель оплаты. Изменения были внесены для уточнения манипуляций, которые проводит мобильная команда паллиативного ухода по месту жительства пациента в течение суток, и с тем, чтобы финансирование направлялось действительно тем пациентам, которым консилиум врачей назначил паллиативный уход по месту жительства. Не всегда это происходит именно так: в число этих людей попадают и те, кто не нуждается в медицинском уходе на дому.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:10 27.06.2025
Шоумен вляпался в гомофобный скандал
Sfera.lv 21 минуту назад
Он что, отупел что ли?
Bitnews.lv 1 час назад
В пятницу снова дожди
Sfera.lv 2 часа назад
Мир моды в шоке: Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue
Sfera.lv 2 часа назад
Эксперт: Ситуация с безопасностью у границ НАТО – самая тревожная со времён холодной войны
Sfera.lv 2 часа назад
Новые ограничения сильно ударят по малым пивоварням
Sfera.lv 2 часа назад
Доля нелегального рынка сигарет в Латвии выросла из-за подпольного производства в ЕС
Bitnews.lv 18 часов назад
Отмывание денег и санкции в Латвии: кого штрафуют за нарушения чаще всего?
Bitnews.lv 21 час назад

На пассажиров обрушилась стеклянная крыша в аэропорту Пальма-де-Майорка (ВИДЕО)

Мир 11:11

Мир 0 комментариев

Пассажиры, невольно ставшие свидетелями ЧП в аэропорту Пальма-де-Майорка, выложили в сети Х драматичное видео, чудом не приведшее к трагедии.

Пассажиры, невольно ставшие свидетелями ЧП в аэропорту Пальма-де-Майорка, выложили в сети Х драматичное видео, чудом не приведшее к трагедии.

Читать
Загрузка

Накосячил — с тебя 500 евро: за что будут шрафовать в самолётах Ryanair, и что говорят юристы

Важно 10:46

Важно 0 комментариев

Авиакомпания Ryanair в июне этого года официально ввела штрафы в размере 500 евро для недисциплинированных пассажиров, чье неподобающее поведение приводит к их снятию с рейса. Авиакомпания оставляет за собой право добиваться возмещения гражданского ущерба, если инцидент привел к значительным расходам, таким как вынужденная посадка.

Авиакомпания Ryanair в июне этого года официально ввела штрафы в размере 500 евро для недисциплинированных пассажиров, чье неподобающее поведение приводит к их снятию с рейса. Авиакомпания оставляет за собой право добиваться возмещения гражданского ущерба, если инцидент привел к значительным расходам, таким как вынужденная посадка.

Читать

Убийственная разница: раскрыты цены на будущие билеты Rail Baltica. Дороже автобуса в 4 раза

Выбор редакции 10:43

Выбор редакции 0 комментариев

«Одна из тем, которая всегда витает в воздухе, — это Rail Baltica, и должен ли этого бояться автобусный перевозчик. Нет, мы не боимся», — признал в интервью агентству LETA руководитель перевозчика FlixBus в странах Балтии Михал Леман.

«Одна из тем, которая всегда витает в воздухе, — это Rail Baltica, и должен ли этого бояться автобусный перевозчик. Нет, мы не боимся», — признал в интервью агентству LETA руководитель перевозчика FlixBus в странах Балтии Михал Леман.

Читать

В эти выходные в Риге пройдет Прайд-марш

Важно 10:38

Важно 0 комментариев

Завтра, 28 июня, состоится традиционный парад в завершение «Riga Pride» или недели Riga Pride, сообщили организаторы мероприятия.

Завтра, 28 июня, состоится традиционный парад в завершение «Riga Pride» или недели Riga Pride, сообщили организаторы мероприятия.

Читать

Венгрия опять заблокировала совместное заявление в поддержку вступления Украины в ЕС

Мир 10:29

Мир 0 комментариев

Саммит Европейского союза не смог принять итоговое заявление по Украине, в одном из пунктов которого говорилось о поддержке начала переговоров о приеме страны в ЕС. Венгрия выступила против этого заявления.

Саммит Европейского союза не смог принять итоговое заявление по Украине, в одном из пунктов которого говорилось о поддержке начала переговоров о приеме страны в ЕС. Венгрия выступила против этого заявления.

Читать

Как правильно обрабатывать небольшие раны? Советует фармацевт

Азбука здоровья 10:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Лето – сезон активного отдыха: прогулок на природе, занятий спортом и поездок к водоемам. Но именно в это время чаще можно получить различные мелкие травмы – царапины, ссадины, ушибы или укусы насекомых. Как правильно действовать в таких случаях и когда требуется врачебная помощь? Объясняет фармацевт BENU Aptieka Константин Черемухин.

Лето – сезон активного отдыха: прогулок на природе, занятий спортом и поездок к водоемам. Но именно в это время чаще можно получить различные мелкие травмы – царапины, ссадины, ушибы или укусы насекомых. Как правильно действовать в таких случаях и когда требуется врачебная помощь? Объясняет фармацевт BENU Aptieka Константин Черемухин.

Читать