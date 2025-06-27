Тяжелобольным обещают платить до смертного часа: уход на дому

Со скоростью ветра весть распространилась в СМИ и соцсетях, да и среди пациентов тоже. Вентспилчанин Мартиньш Лаува, у которого диагностировано тяжелое заболевание - амиотрофический латеральный склероз - и который получает паллиативный уход на дому, 17 июня на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, в котором он участвовал дистанционно, выразил обеспокоенность тем, что вот-вот пройдут установленные полгода, в течение которых ему обеспечивался уход хосписа на дому, а с июля за уход придется платить поставщику этой услуги.

В конкретном случае это центр ухода "Rūre" ООО "Magnum Social & Medical Care".

По мнению пациента, принимающие решение люди ставят себя на место Бога. Однако незадолго до окончания летней сессии Сейма появились сообщения о том, что "не предполагалось прекращать оказание паллиативного ухода" - об этом на заседании комиссии по социальным и трудовым вопросам заявила директор департамента медицинских услуг Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Алда Рейника.

По ее словам, для беспокойства нет оснований, так как тяжелобольным пациентам лечение на дому будет обеспечено вплоть до их ухода из жизни.

На заседании комиссии парламентский секретарь Министерства здравоохранения Даце Клявиня извинилась за то, что эта информация не дошла до поставщиков и пациентов.

Директор НСЗ Арис Янсонс пояснил "Latvijas Avīze", что Минздрав в начале года поручил НСЗ провести проверку услуги мобильного паллиативного ухода и разработать изменения в модели оплаты. Однако о конкретном найденном НСЗ решении министерству не известно. Странно, что так произошло, ведь именно министерство ведет политику здравоохранения и должно согласовать эти изменения с представителями сферы паллиативного ухода.

Каково же это решение НСЗ, которым "не предполагалось прекратить оказание паллиативной помощи"?

В Латвии паллиативный уход по месту жительства пациента оказывают четыре предприятия: ООО "Med4U", ООО "Magnum Social & Medical Care", ООО "Cilvēks" и ООО "Hospiss Māja", и все недавно получили письмо от НСЗ "об изменениях в условиях оплаты за манипуляции с 01.07.2025.".

В этом письме, подписанном Рейникой, их информируют о том, что пересмотрен список медицинских манипуляций, который внутренним приказом НСЗ вступит в силу с 1 июля.

Фактически НСЗ предлагает новую модель оплаты. Изменения были внесены для уточнения манипуляций, которые проводит мобильная команда паллиативного ухода по месту жительства пациента в течение суток, и с тем, чтобы финансирование направлялось действительно тем пациентам, которым консилиум врачей назначил паллиативный уход по месту жительства. Не всегда это происходит именно так: в число этих людей попадают и те, кто не нуждается в медицинском уходе на дому.

(Latvijas Avīze)