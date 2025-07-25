Туман, жара и дожди: с чего начнутся выходные

Ночью во многих местах образуется туман, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом ветре и безветрии температура воздуха опустится до +13...+18 градусов.

Днем солнце будет светить сквозь облака, во многих местах пройдут ливни и грозы, местами сильные. На большей части Курземе суббота пройдет без осадков.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе умеренный западный и юго-западный, при ливнях местами порывистый. Температура воздуха достигнет +22...+27 градусов.

В субботу в окрестностях Риги прогнозируются ливни и грозы, но на большей части территории столицы день пройдет без осадков. Будет дуть легкий ветер, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +17...+18 градусов, днем потеплеет до +26 градусов, у моря - до +23 градусов.