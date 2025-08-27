Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

В настоящее время платные туалеты доступны в двух магазинах Lidl в Риге — в магазине «Межциема» на улице Сергея Эйзенштейна, 81, и в магазине «Агенскалнс» на улице Калнциема, 38, рассказала Клинта Межапуке, руководитель проектов Lidl.

«Они работают в тестовом режиме, и мы пока оцениваем, стоит ли внедрять это решение в других магазинах. Тестирование такого решения проводится с целью повышения качества пользования туалетами и предотвращения их нецелевого использования. Стоит отметить, что платные туалеты — не новинка в сфере розничной торговли — они уже встречаются в торговых центрах и других магазинах. Мы выбрали удобный для покупателей способ оплаты — возможность оплаты банковской картой», — подчеркивает Межапуке.