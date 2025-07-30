Цунами после мощного землетрясения на Камчатке: волны добрались до Курил, эвакуация на Гавайях и в Японии

По данным Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 150 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 17 км. Первые удары стихии пришлись по береговой линии Камчатки, затем волна дошла до города Северо-Курильск на острове Парамушир. В порту зафиксированы локальные разрушения, пострадала морская инфраструктура. Население эвакуировано на возвышенности, объявлена готовность ко второй волне.

Некоторые жители разместил в социальных сетях съемки момента, когда цунами накрывает берег.

Ещё волна цунами на Камчатке...

А ведь людей за ранее предупредили не приближаться к берегу, всё на русский авось надеются.

Машина с людьми там осталась‍ pic.twitter.com/zxEjl0dtNt — Наталья (@HrustalevaNata) July 30, 2025

Жертв, по предварительным данным, нет. По словам министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова, несколько человек получили травмы, в основном при попытке экстренно покинуть здания. В числе пострадавших — женщина из нового здания аэропорта и пациент, выпрыгнувший из окна. В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детсада и повреждена поликлиника, но обошлось без тяжёлых случаев.

Американский Центр предупреждения о цунами распространил сообщение о риске волн до трёх метров. Предупреждения о возможном ударе получили Япония, Гавайи, побережье США и даже Эквадор с Чили. В Японии начата эвакуация из прибрежных районов, включая персонал АЭС «Фукусима». По данным Токио, разрушений пока не зафиксировано.

Ситуация остаётся напряжённой. В Северо-Курильске нарушено электроснабжение, спасатели дежурят на местах, а жители ждут возможного повторного удара стихии.

