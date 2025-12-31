Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены в ресторанах высокие, как никогда прежде: рекорды уходящего года

Редакция PRESS 31 декабря, 2025 09:32

Важно 0 комментариев

Уровень цен в сфере общественного питания в Латвии достиг самого высокого уровня за всё время, заявил агентству LETA председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис. По его словам, 2025 год в латвийской сфере общественного питания будет отмечен рекордным оборотом, что на первый взгляд может показаться хорошим показателем роста отрасли, однако его «затмевает» столь же рекордный рост издержек.

Ензис добавил, что инфляция продолжает расти, что влияет на повышение цен в отрасли, и в настоящее время ценовой уровень в латвийской сфере общественного питания достиг критической отметки, при которой необходимо быть особенно осторожными, чтобы Латвия не утратила конкурентоспособность в регионе и в Европе в целом.

Он отметил, что в других европейских странах в этой сфере введена пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для услуг общественного питания, что снижает конечную цену для потребителя. В то же время, по его словам, страны других регионов не так сильно пострадали от российской агрессии в Украине, которая до сих пор оказывает негативное влияние на туристические показатели Латвии.

Ензис пояснил, что при росте оборота отрасли уменьшается количество клиентов: туристов мало, а покупательная способность местных жителей, качество жизни и возможности питаться вне дома снижаются. Это вынуждает предпринимателей повышать цены, чтобы сохранить деятельность бизнеса.

По его словам, в долгосрочной перспективе это может оказать негативное влияние на туристические показатели, поэтому необходимо государственное участие как в регулировании налогов, так и в поддержке отрасли, а также в инвестициях в туристический маркетинг. Ензис подчеркнул, что туризм — это ведущая сфера экспортных услуг, и если в 2026 году планируется сократить расходы на маркетинг, это определённо негативно повлияет на восстановление туризма.

Он отметил, что на данный момент Латвия инвестирует в туристический маркетинг значительно меньше, чем соседние страны, а также отстаёт по туристическим показателям и рискует проиграть в конкуренции с Эстонией и Литвой.

В связи с этим Латвийская ассоциация ресторанов считает необходимым пересмотреть налоговую нагрузку на сферу общественного питания, ввести пониженную ставку НДС для услуг в этом секторе и увеличить бюджет на туристический маркетинг в 2026 году.

Латвийская ассоциация ресторанов была основана в конце 2017 года с целью защиты интересов латвийских ресторанов и повышения их конкурентоспособности.

