Цены в ресторанах высокие, как никогда прежде: рекорды уходящего года

Ензис добавил, что инфляция продолжает расти, что влияет на повышение цен в отрасли, и в настоящее время ценовой уровень в латвийской сфере общественного питания достиг критической отметки, при которой необходимо быть особенно осторожными, чтобы Латвия не утратила конкурентоспособность в регионе и в Европе в целом.

Он отметил, что в других европейских странах в этой сфере введена пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для услуг общественного питания, что снижает конечную цену для потребителя. В то же время, по его словам, страны других регионов не так сильно пострадали от российской агрессии в Украине, которая до сих пор оказывает негативное влияние на туристические показатели Латвии.

Ензис пояснил, что при росте оборота отрасли уменьшается количество клиентов: туристов мало, а покупательная способность местных жителей, качество жизни и возможности питаться вне дома снижаются. Это вынуждает предпринимателей повышать цены, чтобы сохранить деятельность бизнеса.

По его словам, в долгосрочной перспективе это может оказать негативное влияние на туристические показатели, поэтому необходимо государственное участие как в регулировании налогов, так и в поддержке отрасли, а также в инвестициях в туристический маркетинг. Ензис подчеркнул, что туризм — это ведущая сфера экспортных услуг, и если в 2026 году планируется сократить расходы на маркетинг, это определённо негативно повлияет на восстановление туризма.

Он отметил, что на данный момент Латвия инвестирует в туристический маркетинг значительно меньше, чем соседние страны, а также отстаёт по туристическим показателям и рискует проиграть в конкуренции с Эстонией и Литвой.

В связи с этим Латвийская ассоциация ресторанов считает необходимым пересмотреть налоговую нагрузку на сферу общественного питания, ввести пониженную ставку НДС для услуг в этом секторе и увеличить бюджет на туристический маркетинг в 2026 году.

Латвийская ассоциация ресторанов была основана в конце 2017 года с целью защиты интересов латвийских ресторанов и повышения их конкурентоспособности.