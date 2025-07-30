Цены уже выше, чем в Эстонии и даже Минфин что-то такое заметил: Линкайтс иронизирует над Валайнисом

«Цены на продукты питания выше, чем в Эстонии, и даже Минфин наконец-то это заметил. Обещания Валайниса о продуктовой корзине с низкими ценами не сработали. Снижение объёмов продаж продовольствия свидетельствует о чрезмерно высоких ценах, указывает Минфин.

Гипотеза: в условиях высокой инфляции происходит более быстрое расслоение общества, в нижнем сегменте зарплаты растут не так быстро, как цены, и людям приходится сознательно сокращать повседневное потребление», - написал на своей странице Линкайтс.

Pārtikas cenas augstākas kā Igaunijā, pat @Finmin beidzot to pamanījusi. Valaiņa zemo cenu pārtikas groza solījumi nav nostrādājuši.



Krītošie pārtikas preču apjomi liecina par pārlieku augstām cenām, norāda FM https://t.co/OR7utaHXbv — Tālis Linkaits (@Talis_L) July 30, 2025

В комментариях отметили: "Вторая гипотеза: в среднем классе также наблюдается быстрое изменение привычек, как в выборе продуктов питания, так и в выборе мест питания. В нашей семье мы стали чаще готовить дома из простых продуктов", - отметила Рудите Спринге-Карните.

Эти размышления возникли на фоне данных о том, что в июне этого года розничные продажи в сопоставимых ценах выросли на 1,4% по сравнению с июнем прошлого года, что стало самым большим приростом за первые шесть месяцев 2025 года, согласно последним данным Центрального статистического управления.

Рост обусловлен увеличением торговли непродовольственными товарами (без учёта топлива), тогда как объёмы продаж продовольствия остаются крайне низкими, отмечают эксперты Минфина.

За первые шесть месяцев этого года розничные продажи сократились на 0,1%, при этом продажи продовольствия упали на 3,4%, торговля непродовольственными товарами (без топлива) выросла на 2,8%, а объёмы продаж топлива снизились на 0,9%.

В розничной торговле всё более заметны различия в тенденциях между объёмами продаж продовольственных и непродовольственных товаров. Непродовольственные товары продаются всё активнее, и в июне этого года их объёмы стали вторыми по величине за всю историю наблюдений.

В то же время объёмы продаж продовольственных товаров демонстрируют тенденцию к снижению, достигнув самого низкого уровня с 2014 года. В торговле топливом таких резких изменений в объёмах не наблюдается.

Высокие объёмы продаж непродовольственных товаров указывают на наличие у населения свободных финансовых средств, но падение продаж продовольствия свидетельствует о слишком высоких ценах.

Люди всё чаще обращают внимание на акционные товары и скидки, даже если финансовая ситуация не вынуждает их к этому. Дополнительное негативное влияние оказывает сокращение численности населения, отмечает Минфин.

В июне этого года значительный рост в торговле непродовольственными товарами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжала демонстрировать продажа информационно-коммуникационного оборудования (+11% в июне и +6,5% за первое полугодие). Также увеличилась розничная торговля товарами для дома (+9,2% в июне и +5,9% за первое полугодие). Наиболее значительное снижение зафиксировано в розничной торговле на рынках и в ларьках (-3,9% в июне и -6,4% за первое полугодие).

Индекс настроений розничных торговцев, составленный Европейской комиссией, в первом полугодии 2025 года ухудшился из-за низких объёмов продаж, но в июне этого года уверенность всё ещё была выше, чем в июне прошлого года. Уверенность потребителей в июне 2025 года также немного выше, чем годом ранее, хотя она сильно колеблется по месяцам, резко улучшившись в июне после низкого уровня в апреле и мае.

Цены на продовольствие, алкогольные напитки и табачные изделия во втором квартале этого года выросли на 7,1%, тогда как цены на непродовольственные товары снизились на 0,3%, а цены на топливо упали на 6,7%.

За первое полугодие 2025 года объёмы розничной торговли были почти идентичны показателям первого полугодия прошлого года. Значительных изменений в объёмах розничной торговли по сравнению с прошлым годом ожидать не приходится, поэтому рост отрасли в этом году прогнозируется в пределах 0–1%.