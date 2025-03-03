Цены на золото бьют новые рекорды: стоимость кольца за год выросла почти вдвое

В переданном BNS пресс-релизе Лууле Эммар отметила, что цена покупки самого распространённого ювелирного золота 585-й пробы в Эстонии выросла за год с 28 до 49,5 евро. «В феврале мы три раза поднимали цену покупки на ювелирное золото 585 пробы. По сути, это означает, что золотое кольцо, которое год назад стоило 100 евро, теперь стоит 177 евро», – рассказала Эммар.

«Начало правления администрации Дональда Трампа получается неспокойным, что заставляет людей искать для вложения своих денег безопасную гавань, чтобы застраховаться от экономических рисков и рисков инфляции, – и это золото. В отличие от недвижимости, золото можно покупать и хранить в меньших количествах, и оно остаётся ликвидным в любое время. На мировом рынке цена унции золота поднялась до уровня 2900-2950 долларов, и мы учитываем продолжающийся рост цен в наших прогнозах», – сказала Эммар.

«Большинство жителей Эстонии имеют дома золотые украшения, и, образно говоря, стоимость их шкатулки с драгоценностями за год увеличилась почти вдвое», – сказала Эммар и добавила, что каждый месяц в представительства Luutar люди приносят 5-6 килограммов ювелирного золота.

«В январе к нам принесли две стограммовые золотые цепочки, но чаще это всё-таки различные более мелкие изделия – от старых колец до серёжек», – добавила Эммар.

«В отличие от золота, цена на серебро в прошлом году не сделала такого большого скачка, но в феврале и она начала быстро расти – цена покупки выросла на 40%. В среднем каждый месяц в наши эстонские представительства приносят десять килограммов серебра в разных видах», – сказала Эммар.