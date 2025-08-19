Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены на продукты пока останутся стабильными: эксперт (1)

© LETA 19 августа, 2025 12:13

Новости Латвии 1 комментариев

В ближайшие месяцы цены на продукты питания в Латвии останутся относительно стабильными с небольшими колебаниями в зависимости от сегмента, сообщила председатель правления Латвийской федерации пищевых предприятий (ЛФПП) Инара Шуре.

Она отметила, что уровень цен на продукты будет стабильным, если не произойдут новые потрясения на рынках энергоресурсов, сырья и логистики.

В то же время, как указала Шуре, большое влияние на цены продуктов могут оказать затраты на сырье осенью, когда будет собран урожай. "Если погодные условия и международная торговая ситуация ухудшатся, это может вызвать подорожание отдельных продуктов, однако на данный момент похоже, что сильного и резкого роста цен осенью не будет", - сказала руководитель федерации.

Отвечая на вопрос о том, как ЛФПП оценивает ситуацию после подписания меморандума о ценах на продукты, Шуре отметила, что его цель заключалась в содействии сотрудничеству между правительством, производителями и торговыми предприятиями, чтобы повысить доступность продуктов для потребителей. В целом федерация оценивает меморандум положительно.

По ее словам, участники меморандума продолжают его реализацию, и этот процесс находится "под пристальным вниманием общества". В сегменте низких цен заметно снижение по сравнению с аналогичными категориями продуктов, где цены выросли, а также торговые сети предлагают корзину товаров по более низким ценам.

"В отдельных сегментах цены стабилизировались, однако общий средний уровень цен не снизился, так как параллельно продолжают расти производственные расходы, существуют геополитические и климатические риски, которые существенно влияют на стоимость продуктов", - отметила Шуре.

Как сообщалось, в июле потребительские цены в Латвии по сравнению с июнем выросли на 0,1%, а годовая инфляция составила 3,8%. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 2,9%. В июле по сравнению с июнем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%, а за год - на 6,9%.
 

Комментарии (1)
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

