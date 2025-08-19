Она отметила, что уровень цен на продукты будет стабильным, если не произойдут новые потрясения на рынках энергоресурсов, сырья и логистики.

В то же время, как указала Шуре, большое влияние на цены продуктов могут оказать затраты на сырье осенью, когда будет собран урожай. "Если погодные условия и международная торговая ситуация ухудшатся, это может вызвать подорожание отдельных продуктов, однако на данный момент похоже, что сильного и резкого роста цен осенью не будет", - сказала руководитель федерации.

Отвечая на вопрос о том, как ЛФПП оценивает ситуацию после подписания меморандума о ценах на продукты, Шуре отметила, что его цель заключалась в содействии сотрудничеству между правительством, производителями и торговыми предприятиями, чтобы повысить доступность продуктов для потребителей. В целом федерация оценивает меморандум положительно.

По ее словам, участники меморандума продолжают его реализацию, и этот процесс находится "под пристальным вниманием общества". В сегменте низких цен заметно снижение по сравнению с аналогичными категориями продуктов, где цены выросли, а также торговые сети предлагают корзину товаров по более низким ценам.

"В отдельных сегментах цены стабилизировались, однако общий средний уровень цен не снизился, так как параллельно продолжают расти производственные расходы, существуют геополитические и климатические риски, которые существенно влияют на стоимость продуктов", - отметила Шуре.

Как сообщалось, в июле потребительские цены в Латвии по сравнению с июнем выросли на 0,1%, а годовая инфляция составила 3,8%. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 2,9%. В июле по сравнению с июнем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%, а за год - на 6,9%.

