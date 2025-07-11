Цены должны быть разумными: Ринкевич на встрече с Клейнбергсом обсудил тарифы на тепло

Во время встречи президент поздравил Клейнбергса с избранием на пост мэра Риги. Стороны обсудили привлечение иностранных инвестиций в Ригу, экономическое и социальное развитие Рижской метрополии, проблему убежищ и повышение тарифов на отопление.

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в переговорах с Министерством экономики взяло на себя обязательство найти решения по снижению роста тарифов на отопление. Как сообщил журналистам мэр после встречи с руководством "Rīgas siltums", полностью избежать повышения цен вряд ли удастся.

По словам Клейнбергса, проблема связана не с работой Rīgas siltums, а с тарифами, по которым самоуправление вынуждено покупать тепловую энергию у "Latvenergo".

"Рижане в какой-то степени заложники этой ситуации, потому что тариф "Latvenergo" выше того, что мы в настоящее время можем производить сами или что могут обеспечить малые производители тепла", - сказал Клейнбергс.