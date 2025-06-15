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Центризбирком отклонил жалобы трех партий на проведение выборов в Риге; кто еще жаловался?

© LETA 15 июня, 2025 11:00

Новости Латвии 0 комментариев

Центризбирком в субботу, 14 июня, отклонил жалобы партий "Латвия на первом месте", "Стабильности!" и объединения "Младолатыши" на проведение муниципальных выборов в Риге.

Представитель партии "Стабильности!" Валентин Еремеев подавал две жалобы, одна из которых не была рассмотрена Центризбиркомом вовремя - ее разбирали на заседании в субботу в 17:30. Обе жалобы были отклонены.

Центризбирком отклонил помимо этого 8 жалоб, связанных с выборами в самоуправления вне Риги. Частично удовлетворена жалоба СЗК на проведение выборов в Юрмале - принято решение пересчитать голоса в одном из участков. Жалоба кандидатов от "Суверенной власти" и "Младолатышей" на выборах в Олайнскую краевую думу рассмотрена не была, так как получена после установленного срока.

Лидер "Суверенной власти" Юлия Степаненко по поводу жалобы "Младолатышей" заявила, что получила от некоего работника избирательного участка информацию о том, что места сгиба бюллетеней сканер считал как отметки "за" и "против", а исправить ошибки в системе вручную не представилось возможным. Степаненко сказала, что это ставит под сомнение подсчет голосов на всех избирательных участков, но не назвала ни конкретный участок, ни работника, предоставившего информацию.

Кроме того, Степаненко сообщила, что в связи с неясными указаниями о подсчете голосов, возможно, в ряде участков бюллетени в ночь выборов были оставлены без присмотра.

И.о. председателя Центризбиркома Ритварс Эглайс задал вопрос, известен ли конкретный участок и конкретная ситуация, поскольку такие утверждения требуют доказательств.

В свою очередь партия "Латвия на первом месте" отметила, что, возможно, имело место множество нарушений, заявив, что наблюдателям не дали возможности следить за подсчетом голосов, из-за неработающей системы многие избиратели не проголосовали, на избирательных участках не писали ручки и т.д.

Глава партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс заявил, что он не признает результаты выборов и упрекнул Центризбирком - зачем вообще в день выборов использовалась цифровая система, если в предыдущие дни уже были констатированы проблемы. По его мнению, результаты выборов следует признать несоответствующими.

Эглайс пояснил, что результаты выборов будут пересмотрены, если были констатированы нарушения.

На заседании также были отклонены жалобы от кандидатов в депутаты от партии "Латвия на первом месте" в Тукумскую краевую думу, Видземской партии - в Огрскую краевую думу, "Нового единства" - в Адажскую краевую думу, "Согласия" - в Елгавскую городскую думу, Партии центра - в Елгавскую и Юрмальскую думы, СЗК - в Южнокурземскую краевую думу.

Все жалобы могут быть обжалованы в суде в течение трех дней после их составления.

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