Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Централизованные экзамены предлагают перенести на февраль: или вообще отменить?

© LETA 12 января, 2026 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

В борьбе за студентов под перекрестный огонь попали централизованные экзамены. С этого года вузам разрешено проводить вступительные проверки и принимать обучающихся еще до окончания ими средней школы. Эта практика применяется все чаще, и, как следствие, значение централизованных экзаменов уменьшается.

Представители вузов предлагают внести изменения в порядок их проведения, в том числе перенести централизованные экзамены на февраль, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Государственное агентство развития образования (ГАРО) призвало вузы до конца января сформулировать конкретные предложения по изменениям. Около 13,5 тысячи молодых людей, которые в этом году идут в 12-й класс, будут принимать решения о своем будущем, в том числе - продолжать ли обучение и в каком вузе.

"Мне хотелось бы думать, что вузы воспользуются этой автономией, чтобы более точно определить, что именно им нужно для достижения высоких результатов. В то же время, конечно, необходимо оценивать и экономический аспект", - заявила директор ГАРО Инта Озола.

Первым в прошлом году собственные вступительные экзамены и более ранний прием на пять программ ввел Рижский технический университет (РТУ). В этом году прием до окончания средней школы будет проводиться уже на десять программ, где абитуриентам предстоит продемонстрировать знания по математике, физике и логике.

Полученные позже результаты централизованных экзаменов при этом останутся лишь формальностью для выполнения условий приема. "Вступительные испытания мы ввели прежде всего с целью отбора мотивированных обучающихся - чтобы они осознанно выбирали конкретные инженерные программы.

Вторая причина - желание проверить те знания, которые, возможно, не отражаются в результатах централизованных экзаменов", - рассказала проректор РТУ Элина Гайле-Саркане. В то же время в студенческой среде настроены менее оптимистично.

Вице-президент Латвийской ассоциации студентов Рудольф Александр Стродс отметил: "Может сложиться ситуация, при которой каждый вуз будет организовывать вступительные экзамены в свое время, что создаст колоссальную нагрузку на абитуриентов из-за множества разных систем подачи заявок. Сейчас значительная часть латвийских вузов пользуется единой системой приема"

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Важно

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Важно

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими
Важно

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Он долго держался: еще один мост через Даугаву нуждается в ремонте

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

Читать
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать