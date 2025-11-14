Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Правило 30 дней

Прошедшим летом, в период с 30 июня по 1 сентября, PTAC регулярно мониторил 10 латвийских веб-сайтов электронной коммерции. Это были как сами интернет-магазины, продающие товар дистанционно, так и маркетплейсы — посредники, предоставляющие свои сайты продавцам в качестве торговых площадок.

Целью мониторинга было проверить, честно ли, без обмана применяются скидки. Основное внимание уделялось соблюдению правил «низкой цены» в течение 30 дней. Всего было проанализировано 5 510 предложений цен на 100 различных товаров.

В результате выяснилось, что в 48 случаях правило 30 дней не соблюдалось — цены изменялись. В некоторых магазинах акционные цены на отдельные товары действовали в течение 50 дней и более, что фактически превращает акционную цену в обычную (регулярную). В таких случаях нет оснований заявлять, что товар продается со скидкой.

Во время прошлого мониторинга, проведенного в период с декабря 2024 года по май 2025-го, было проверено 6 491 ценовое предложение на 101 товар в 10 интернет-магазинах. Тогда правило 30 дней низкой цены не соблюдалось в 97 случаях.

В PTAC заявляют, что будут продолжать мониторинг цен в крупнейших интернет-магазинах, особенно во время распродаж «черной пятницы», которая пройдет в конце ноября, а также в период рождественских и новогодних распродаж. Но как покупателю понять, что он действительно покупает товар «по дешевке»?

Механизм ценообразования

В Гражданском законе Латвийской Республики прописано такой понятие, как «свобода договора». Это касается и договора купли–продажи, который мы каждый раз заключаем в устной или письменной форме, совершая покупки в магазинах — как обычных, так и электронных. И поскольку мы живем в эпоху рыночных отношений, то цену в каждом случае устанавливает продавец, причем любую. И воля покупателя — соглашаться покупать товар за такую цену или нет.

Государство в эти отношения не вмешивается — оно утверждает только цены на услуги предприятий–монополистов. Торговля потребительскими товарами к ним не относится. Владельцы магазинов стремятся заработать, купив товар оптом, чтобы затем продать его подороже в розницу. Но им еще нужно заплатить продавцам, за аренду торговой точки и отдать налоги государству.

У интернет-торговли такой статьи расходов, как арендная плата за помещение, нет. Зато маркетплейсы берут с продавцов комиссию, которая зависит от категории товара и модели работы. Она может составлять от 4 до 26% от цены товара. Кроме того, необходимо оплачивать комиссию за обработку платежей, размер которой зависит от их частоты. Поэтому заниматься благотворительностью у торговца не получится — иначе его бизнес прогорит в два счета.

Зарабатывать можно двумя путями: ставить на товар минимальную наценку, рассчитывая добиться желаемой прибыли за счет увеличения объемов продаж, или, наоборот, идти по максимальной прибавочной стоимости, продавая немного, но по высокой цене.

Первый вариант годится в густонаселенных странах. В Латвии работать по такому принципу сложно. Поэтому не случайно жители Латвии, побывавшие во многих странах Европы, делятся потом впечатлениями о том, что товары у нас стоят дороже. Все это необходимо помнить, отправляясь за покупками на предрождественские распродажи.

Уловки торговцев

Максимальная скидка, которую может себе позволить магазин, составляет не более 30%. Если скидки выше, то здесь что–то не так. Скорее всего, торговцы сворачивают свой бизнес.

Продукты — это единственная категория товаров, распродажа которых экономически выгодна продавцу, потому что у продуктов питания и косметики есть срок годности. После его истечения продажа таких товаров становится незаконной. В последние дни перед окончанием срока годности выгоднее распродать товар хотя бы по какой-либо цене, иначе его придется просто выбросить.

Зато одежда и обувь, бытовая электроника и товары для дома срока годности не имеют, но они морально и визуально, а в некоторых случаях — при хранении в ненадлежащих условиях — стареют. Чтобы избавиться от излишков, магазинщики и идут на существенные скидки.

Каждый год на рынок выпускаются все новые модели телевизоров и холодильников, курток и джемперов. И в декабре, с приближением Нового года, реклама становится все более агрессивной, а цифры скидок на ценниках все увеличиваются.

Это происходит и в обычных магазинах, и на маркетплейсах. Торговцы стараются продать товар на фоне предпраздничного ажиотажа с закупками подарков. Они знают, что в январе для них наступит мертвый сезон, когда покупатели попросту потратят все свои заначки. И вот тогда, чтобы хоть как–то обеспечить выручку, начинается пора настоящих скидок.

Так как в Латвии действует свобода ценообразования, то продавец вправе менять цены по своему усмотрению сколь угодно часто, хоть каждый день и даже час. Кстати, именно так нередко происходит в продовольственных магазинах. Поэтому жалобы на то, что товар со скидкой зачастую может стоить дороже, чем раньше, до скидки, в расчет не принимаются.

В рекомендациях, разработанных Государственным центром защиты прав потребителей, покупателей призывают лишь быть внимательными при приобретении товара по скидке.

Прежде чем решиться на покупку, проведите небольшое маркетинговое исследование. В Интернете также сравните различные предложения. Многие сегодня пользуются китайскими маркетплейсами, которые ведут навязчивую рекламу. Их товары привлекают чрезвычайно низкой ценой, но зачастую на деле оказываются совершенно другими по качеству и внешнему виду, чем на картинке. А жаловаться на качество китайским продавцам вряд ли получится.

Возврату не подлежит

Купленный по скидкам товар возврату не подлежит. Подобные объявления можно встретить в магазинах. Но это прямое нарушение Закона о защите прав потребителей. Правда, речь не идет о возврате товара, если он просто чем–то не понравился.

Законодательство о защите прав потребителей не дает им право выдвигать продавцам какие–либо требования по приобретенному товару, если у него нет дефектов и он соответствует условиям договора купли–продажи. Но данное правило не распространяется на дистанционную торговлю — к примеру, на покупки в Интернете и вне торговых точек. Считается, что только в магазине покупатель внимательно рассмотрит будущую покупку.

Но если позднее, в течение шести месяцев с момента покупки, вдруг обнаруживаются дефекты, о которых не предупредил продавец, то потребитель имеет право требовать ремонта, обмена или возврата денег. Однако доказывать, что это именно фабричный дефект, а не образовавшийся в случае нарушения правил эксплуатации изъян, обязан именно покупатель. Латвийские интернет-магазины эти законы соблюдают, чего не скажешь о зарубежных, особенно расположенных за пределами ЕС.

Александр ФЕДОТОВ