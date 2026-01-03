Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ХСС требует депортаций сирийцев из Германии (1)

Редакция PRESS 3 января, 2026 07:19

Мир

Фракция Христианско-социального союза в бундестаге требует ужесточить миграционную политику и ускорить возвращение большинства сирийских беженцев, пишет Deutsche Welle в публикации, ссылаясь на Münchner Merkur, а также агентства dpa и AFP. Позиционный документ подготовлен для закрытого заседания региональной группы CSU в монастыре Seeon в Баварии 2 января.

В документе утверждается, что после окончания гражданской войны в Сирии для большинства сирийцев с временным правом на пребывание в Германии исчезают основания для защиты. Авторы предлагают запускать депортации тем, кто не уезжает сам, и расширять инфраструктуру выезда.

"Применительно к тем, кто не выезжает добровольно, необходимо как можно скорее начать процедуру депортации".
Отдельно ХСС настаивает на том, что в 2026 году должна пройти "масштабная депортационная операция" с задействованием регулярных рейсов, в том числе в Сирию и Афганистан. Также предлагается создать по всей Германии центры выезда и открыть отдельный терминал для депортаций в аэропорту Мюнхена.

Во втором блоке документа затрагиваются украинские беженцы: говорится о том, чтобы "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны". Подробностей, как именно это должно быть устроено, в материалах, на которые ссылается dpa, не приводится.

Фоном для дискуссии стала депортация в Сирию, проведенная в декабре 2025 года - впервые с 2011 года: 37-летний сириец, приехавший в Германию в 2015 году, был отправлен регулярным рейсом и, по сообщению МВД ФРГ, передан властям в Дамаске утром 23 декабря. Также МВД сообщало, что число депортаций за 10 месяцев 2025 года выросло на 18 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года (данные на 23 ноября). Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что хотел обратиться к временному президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа, поскольку "гражданская война в Сирии закончилась, и теперь нет никаких причин для предоставления убежища в Германии".

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро (1)

16:55

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье? (1)

16:50

Важно 1 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице (1)

16:33

Важно 1 комментариев

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы? (1)

16:14

Важно 1 комментариев

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова (1)

15:49

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator (1)

15:33

Важно 1 комментариев

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона (1)

15:24

Важно 1 комментариев

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

