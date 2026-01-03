В документе утверждается, что после окончания гражданской войны в Сирии для большинства сирийцев с временным правом на пребывание в Германии исчезают основания для защиты. Авторы предлагают запускать депортации тем, кто не уезжает сам, и расширять инфраструктуру выезда.

"Применительно к тем, кто не выезжает добровольно, необходимо как можно скорее начать процедуру депортации".

Отдельно ХСС настаивает на том, что в 2026 году должна пройти "масштабная депортационная операция" с задействованием регулярных рейсов, в том числе в Сирию и Афганистан. Также предлагается создать по всей Германии центры выезда и открыть отдельный терминал для депортаций в аэропорту Мюнхена.

Во втором блоке документа затрагиваются украинские беженцы: говорится о том, чтобы "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны". Подробностей, как именно это должно быть устроено, в материалах, на которые ссылается dpa, не приводится.

Фоном для дискуссии стала депортация в Сирию, проведенная в декабре 2025 года - впервые с 2011 года: 37-летний сириец, приехавший в Германию в 2015 году, был отправлен регулярным рейсом и, по сообщению МВД ФРГ, передан властям в Дамаске утром 23 декабря. Также МВД сообщало, что число депортаций за 10 месяцев 2025 года выросло на 18 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года (данные на 23 ноября). Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что хотел обратиться к временному президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа, поскольку "гражданская война в Сирии закончилась, и теперь нет никаких причин для предоставления убежища в Германии".