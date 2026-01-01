Лёд нарушил водоснабжение Таллина в новогоднюю ночь

Как пояснили в компании Tallinna Vesi, при определённом сочетании температуры воздуха, ветра и движения воды в озере образовался так называемый игольчатый лёд (шуга). Мелкие кристаллы льда налипали на металлические решётки водозабора, ограничивая поступление воды в систему и вызывая падение давления в сети.

В компании отметили, что подобная ситуация возникает крайне редко — последний раз столь выраженное образование игольчатого льда фиксировалось около полувека назад. Для восстановления водоснабжения специалисты круглосуточно устраняли обледенение, в том числе с привлечением водолазов.

По данным таллинского водозабора, к утру 1 января водоснабжение было восстановлено во всех районах города. Качество подаваемой воды соответствует требованиям к питьевой воде, однако в отдельных домах в первые часы после восстановления могла наблюдаться неравномерная подача и помутнение воды из-за попадания воздуха в трубы.

Жителей попросили временно не оставлять воду включённой без необходимости, чтобы дать системе полностью стабилизироваться.