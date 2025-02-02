Центр госязыка начал проверять, насколько школы готовы к обучению только на латышском языке

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш высказал свою критику на пресс-конференции, где он заявил: "Это ненормально, что педагогов попросту морочат посреди года".

Элксниньш, встреченный сотрудниками программы в столице, заявил, что эти упреки исходят от самих школ. Там недовольны тем, что инспекторы из Центра госязыка заставляют доказывать наличие знаний латышского всех педагогов подряд, а не только тех, по поводу чьих знаний могут быть сомнения.

Мэр Даугавпилса считает, что "недопустимо взять и грести или мести абсолютно всех граблями или метлой в одном и том же направлении". Ему был задан вопрос: "А не пытаетесь ли вы такими утверждениями прикрыть педагогов, возможно, не знающих госязыка?" На это Элксниньш отреагировал так: "Веселый вопрос, думаю, что очень многие работающие уже на данный момент в Даугавпилсе педагоги... Ну, представьте, позовут учителя латышского языка с 20-летним стажем в педагогике - ну что там искать?"

Тем не менее в Центре госязыка заявляют, что эти упреки неуместны. В нынешнем году знания педагогов планируется проверить более чем в 40 школах по всей Латвии. Причем наличие этих самых знаний действительно придется всем педагогам этих школ, но не потому, что кто-то ставит под сомнение их способности.

"Мы проверяем всех педагогов по спискам, предоставленным учебными заведениями. Никаких других критериев у нас нет для отбора проверяемых, поэтому, да, мы проверяем всех педагогов основного образования", - поясняет руководитель департамента языкового контроля Центра госязыка Мадара Реке.

Многие столичные школы тоже на данный момент попали в поле зрения Центра госязыка и, оказалось, часть педагогов тоже высказали недовольство по этому поводу. В ответственном департаменте рассказали о конкретном случае - латышской школе, к которой присоединили бывшую школу национальных меньшинств.

Руководитель отдела общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа рассказала: "И со стороны учителей латышского, всю жизнь работавших только по программам латышского языка были претензии - зачем проверять наши знания, мы его знаем! Думаю, что история этой школы заставит ЦГЯ подумать, что все же, может быть, упор надо сделать на тех учителей, которые работают с этими детьми, ранее обучавшимися по программам для национальных меньшинств".

Центр госязыка опять несогласен: там утверждают, что даже педагог, обучающий по программам латышского языка, может не знать госязык на достаточном уровне. К тому же, если со знаниями полный порядок, учителям не о чем тревожиться.

"ЦГЯ не ставит под сомнение способность пользователей госязыка пользоваться им, в том числе и тех, для кого этот язык родной. И в таком случае эти проверки действительно короткие. Мы проверяем, тот ли это человек, насчет которого мы должны убедиться, и дальше идем вперед", - говорит Реке.

В Центре госязыка заявляют: с тех пор как он вместе с другими контролирующими органами еще активнее проверяет педагогов, ситуация в плане знания языка значительно улучшилась. Это заметила и Государственная служба качества образования (ГСКО), хотя там и признают, что дела не везде обстоят наилучшим образом, но ситуацию нельзя даже сравнивать с той грустной картиной, что была раньше.

Директор департамента обеспечения качества ГСКО Роландс Озолс по этому поводу заявляет следующее: "Всегда можно хотеть, чтобы какие-то моменты были более упорядоченными, были лучше - как в учебных заведениях, так и в целом, конечно. Но, если мы посмотрим, насколько часто, когда мы попадаем в учебное заведение, учебный процесс там ведется на латышском языке, ответ будет - практически на 97%. Мы говорим о паре учебных заведений, где нам приходится признать, что, увы, по каким-то причинам в тот момент уроки не проводятся полностью на латышском языке".

В службе признают, что со знаниями педагогов проблем становится все меньше, но при этом, увы, у многих школьников знания латышского языка все еще не дотягивают до достаточного уровня. Но в службе подчеркивают, что и этим детям учебный материал рассказывать на русском языке запрещено: "Очень важно, чтобы педагоги, ведущие занятия, действительно делали это на латышском языке. И чтобы педагог, ведущий эти уроки, был пользователем латышского языка. И здесь не должно быть отступлений".

Кроме того, в службе качества образования заметили, что этих отступлений уже не хотят и родители учеников: все чаще приходят письма с просьбами от мам и пап проверять школы, где учатся их дети, чтобы убедиться - там дети на уроках используют только госязык.