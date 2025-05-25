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Цена сливочного масла за год выросла на треть; изготовители утверждают, что по объективным причинам

© Lsm.lv 25 мая, 2025 16:51

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За год цена сливочного масла увеличилась на 31%, как показывают последние данные Центрального статистического управления об изменениях потребительских цен. Это одна из позиций, существенно повлиявших на подъем инфляции, который был неожиданно высоким в последний месяц. В то же время изготовители заявляют, что рост цены был незначительным по сравнению с тем, что имел место два года назад, сообщает Латвийское радио.

Рижане, встреченные на Агенскалнском рынке, подтверждают, что заметили подорожание сливочного масла: "Цены выросли на все, и на сливочное масло, вообще на молочные продукты, на тот же самый творог, и в магазинах, и на рынке. Может быть, затраты на производство выросли, расходы на корм для скотинки, транспорт, топливо, все вот так суммируется. Я покупаю дешевле, выбираю то, что по акциям, в самом деле, как пенсионеры, сижу дома с буклетиками акций и смотрю, где дешевле".

Еще чаще рижане отмечали, что стали покупать меньше сливочного масла, так как покупательная способность у них росла не так быстро.

Председатель правления Центрального союза молочных хозяйств Латвии Янис Шолкс пояснил, что одной из причин роста цен на сливочное масло стал рост закупочной цены на молоко: "В конце 2023 и в 2024 году медленно, но стабильно от месяца к месяцу повышалась закупочная цена молока, ставшая особенно высокой к концу 2024 года, в результате чего цена сливочного масла снова повысилась и на данный момент достигла в среднем 15,1 евро/кг. Могут быть кратковременные отступления, но в целом продукт на рынке должен стоить столько, сколько он стоит на самом деле".

Год назад килограмм сливочного масла в среднем стоил около 11 евро, в 2022-м - 14 евро. По словам Шолкса, сливочное масло составляет небольшую часть от всего объема молочной продукции, так что его роль не столь значительна. В то же время спрос на этот продукт растет.

"Растет прямое потребление и потребление в других продуктах питания, это кондитерские изделия, хлеб и тому подобное, кремы. Сливочное масло много где начали больше использовать. Вот и возник этот подъем", - объясняет Шолкс.

Производство сливочного масла тоже выросло: в прошлом году изготовлено свыше 3200 т - на 750 т больше, чем в 2022-м. Главные изготовители - Рижский молочный комбинат, Tukuma piens и Preiļu siers.

Из всей этой продукции около 2000 т мы употребили сами, остальное пошло на экспорт. Экспорт вырос на 3%, в основном сливочное масло вывозится в Эстонию, Германию и Литву.

При этом в страну ввозится больше сливочного масла, чем производится на месте: в прошлом году импортировано около 4000 т сливочного масла из Литвы, Эстонии, Германии и Польши. Основные импортеры - розничные торговцы. Это означает, что внешнеторговый баланс этого продукта - отрицательный.

Чего ждать в дальнейшем? Представитель производителей говорит - нет предпосылок, чтобы цена снизилась: "Обещать, что она уменьшится, я не готов, поскольку нет предпосылок для того, чтобы снизилась закупочная цена на молоко в Латвии и, соответственно, в мире, или наоборот".

В данный момент, по словам Шолкса, цена достигла того уровня, который соответствует фактическим производственным затратам.

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