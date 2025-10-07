Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Цена на золото обновила исторический максимум

© Deutsche Welle 7 октября, 2025 10:55

Бизнес 0 комментариев

Стоимость унции золота за год выросла практически на 50%. В последние дни рост ускорился на фоне шатдауна. На прошлой неделе рекорд обновлялся три дня подряд, а 6 октября цена приблизилась к 4 тысячам долларов за унцию.

Стоимость унции золота (около 31,1 грамма) на бирже бьет рекорды и приближается к четырем тысячам долларов. На это в понедельник, 6 октября, обратило внимание агентство dpa.

На открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость унции золота составляла более 3,886 тысячи долларов, а дневной максимум превысил 3,969 тысячи. На 23:00 по берлинскому времени (00:00 мск) цена упала до 3,960 тысячи - это на 74 доллара выше цены открытия.

В начале прошедшей недели стоимость унции золота трижды обновляла исторический максимум. За прошедшие пять рабочих дней цена выросла с 3,757 тысячи долларов до 3,885 тысячи - то есть на почти 130 долларов или на более чем 3%.

Одна из причин роста - политическая нестабильность

Цены на золото увеличиваются во многом из-за начавшегося 1 октября шатдауна -приостановки работы правительства США. Он вызван тем, что Сенат не смог принять ни одно из представленных членами Демократической и Республиканской партий США предложений по федеральному бюджету на предстоящий год.

Помимо приостановки работы многих органов власти, шатдаун привел к тому, что, например, 3 октября не был опубликован анонсированный отчет о рынке труда. Такое положение дел настораживает инвесторов, и те предпочитают временно сохранять свои деньги в "тихой гавани", а не вкладываться в какой-либо сектор экономики.

Стоимость золота росла и до шатдауна

С начала 2025 года цена за унцию драгоценного металла выросла практически на 50%, указывает Bloomberg. Для сравнения, 1 января она составляла 2,623 тысячи долларов. По мнению агентства, стоимость золота растет "на фоне серьезного всплеска экономической и геополитической неопределенности, вызванного президентом Дональдом Трампом".

Еще одна возможная причина - сентябрьское решение Федеральной резервной системы США (ФРС) впервые за девять месяцев снизить ставку федрезерва - на 25 базисных пунктов, с 4,25-4,5% до 4-4,25%.

Эксперты Deutsche Bank еще в середине сентября прогнозировали, что в следующем году драгметалл может подорожать до четырех тысяч долларов за унцию. Как пишет Reuters, среди причин - высокий спрос со стороны центральных банков, потенциальное ослабление доллара и продолжение снижения ставок ФРС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать