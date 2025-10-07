Цена на золото обновила исторический максимум

Стоимость унции золота (около 31,1 грамма) на бирже бьет рекорды и приближается к четырем тысячам долларов. На это в понедельник, 6 октября, обратило внимание агентство dpa.

На открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость унции золота составляла более 3,886 тысячи долларов, а дневной максимум превысил 3,969 тысячи. На 23:00 по берлинскому времени (00:00 мск) цена упала до 3,960 тысячи - это на 74 доллара выше цены открытия.

В начале прошедшей недели стоимость унции золота трижды обновляла исторический максимум. За прошедшие пять рабочих дней цена выросла с 3,757 тысячи долларов до 3,885 тысячи - то есть на почти 130 долларов или на более чем 3%.

Одна из причин роста - политическая нестабильность

Цены на золото увеличиваются во многом из-за начавшегося 1 октября шатдауна -приостановки работы правительства США. Он вызван тем, что Сенат не смог принять ни одно из представленных членами Демократической и Республиканской партий США предложений по федеральному бюджету на предстоящий год.

Помимо приостановки работы многих органов власти, шатдаун привел к тому, что, например, 3 октября не был опубликован анонсированный отчет о рынке труда. Такое положение дел настораживает инвесторов, и те предпочитают временно сохранять свои деньги в "тихой гавани", а не вкладываться в какой-либо сектор экономики.

Стоимость золота росла и до шатдауна

С начала 2025 года цена за унцию драгоценного металла выросла практически на 50%, указывает Bloomberg. Для сравнения, 1 января она составляла 2,623 тысячи долларов. По мнению агентства, стоимость золота растет "на фоне серьезного всплеска экономической и геополитической неопределенности, вызванного президентом Дональдом Трампом".

Еще одна возможная причина - сентябрьское решение Федеральной резервной системы США (ФРС) впервые за девять месяцев снизить ставку федрезерва - на 25 базисных пунктов, с 4,25-4,5% до 4-4,25%.

Эксперты Deutsche Bank еще в середине сентября прогнозировали, что в следующем году драгметалл может подорожать до четырех тысяч долларов за унцию. Как пишет Reuters, среди причин - высокий спрос со стороны центральных банков, потенциальное ослабление доллара и продолжение снижения ставок ФРС.