Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Вы за «мальчиков в юбках» или за два пола: смысл страстей по Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 2 октября, 2025 10:18

Латышские СМИ 0 комментариев

«Недавно в Вирджинии состоялась встреча генералитета вооруженных сил США, на котором президент США Дональд Трамп и военный министр Пит Хэгсет изложили новые руководящие принципы: никаких «парней в юбках», никакого DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность), никаких гендерных квот. Ничего, что отвлекает внимание от главной задачи вооруженных сил — защиты своей страны, - пишет обозреватель «Неаткариги» Бен Латковскис».  

Какое отношение высказывания Хегсета имеют к страстям, разгоревшимся в Латвии по поводу выхода из Стамбульской конвенции? Напрямую никакого, в этой истории речь не идет о том, что конкретно сказано в том или ином пункте конвенции. «Стамбул» в политическом «меню» Латвии, является символом всего этого: «парней в юбках», разнообразия и инклюзивности.

Вопрос довольно прост. Мы на перепутье. Каким путем пойдем дальше? По пути, где «парни в юбках» (dudes in dresses, как сказал Пит Хегсет) – это норма, или по пути, где мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Я сознательно упрощаю, но именно в этом заключается мотивация, с которой люди выступают против «Стамбула».

Сторонники «Стамбула» пытаются перевести стрелки, представив дело так, будто те, кто против «Стамбула» - за насилие. Их политтехнологическая цель — слить воедино образ противника «Стамбула» и образа женоненавистника: ах, ты против – значит это ты избиваешь свою жену по выходным!?

Тот факт, что никто из противников Стамбульской конвенции никогда не высказывался в защиту насилия, ничуть не смущает этих политических манипуляторов.

Чтобы не было недоразумений, следует признать, что Стамбульская конвенция изначально, возможно, и была о насилии. Все, что было сделано в этом направлении, следует оценивать положительно, но нужно четко понимать, что сейчас речь идет не об этом. Ни один из противников Стамбульской конвенции не призывает отменить какие-либо законы, принятые против насилия, если они уже приняты.

Речь идет о совсем другом. О том, о чем Стамбульский хор старается не петь. О том, против чего на самом деле выступают противники Стамбула. Они против дальнейшего внедрения идеологии, которая определяет социальную, а не биологическую идентификацию пола человека (уже переименованного в «гендер»). «Кем я хочу, тем и буду». Со вытекающей из этого нормализацией отклонений, с биологическими мужчинами в женском спорте, в женских туалетах, раздевалках и других местах.

Неужели мы должны зайти так далеко, что единственными, кто способен остановить это безумие, являются такие личности, как Трамп и Хегсет?»

Напомним, что сегодня у здания Сейма заявлен пикет, в ходе которого сторонники Стамбульской конвенции будут протестовать против принятия законопроекта № 1085/Lp14 в Сейме о выходе из нее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:20 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 4 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать