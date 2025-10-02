Вы за «мальчиков в юбках» или за два пола: смысл страстей по Стамбульской конвенции

Какое отношение высказывания Хегсета имеют к страстям, разгоревшимся в Латвии по поводу выхода из Стамбульской конвенции? Напрямую никакого, в этой истории речь не идет о том, что конкретно сказано в том или ином пункте конвенции. «Стамбул» в политическом «меню» Латвии, является символом всего этого: «парней в юбках», разнообразия и инклюзивности.

Вопрос довольно прост. Мы на перепутье. Каким путем пойдем дальше? По пути, где «парни в юбках» (dudes in dresses, как сказал Пит Хегсет) – это норма, или по пути, где мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Я сознательно упрощаю, но именно в этом заключается мотивация, с которой люди выступают против «Стамбула».

Сторонники «Стамбула» пытаются перевести стрелки, представив дело так, будто те, кто против «Стамбула» - за насилие. Их политтехнологическая цель — слить воедино образ противника «Стамбула» и образа женоненавистника: ах, ты против – значит это ты избиваешь свою жену по выходным!?

Тот факт, что никто из противников Стамбульской конвенции никогда не высказывался в защиту насилия, ничуть не смущает этих политических манипуляторов.

Чтобы не было недоразумений, следует признать, что Стамбульская конвенция изначально, возможно, и была о насилии. Все, что было сделано в этом направлении, следует оценивать положительно, но нужно четко понимать, что сейчас речь идет не об этом. Ни один из противников Стамбульской конвенции не призывает отменить какие-либо законы, принятые против насилия, если они уже приняты.

Речь идет о совсем другом. О том, о чем Стамбульский хор старается не петь. О том, против чего на самом деле выступают противники Стамбула. Они против дальнейшего внедрения идеологии, которая определяет социальную, а не биологическую идентификацию пола человека (уже переименованного в «гендер»). «Кем я хочу, тем и буду». Со вытекающей из этого нормализацией отклонений, с биологическими мужчинами в женском спорте, в женских туалетах, раздевалках и других местах.

Неужели мы должны зайти так далеко, что единственными, кто способен остановить это безумие, являются такие личности, как Трамп и Хегсет?»

Напомним, что сегодня у здания Сейма заявлен пикет, в ходе которого сторонники Стамбульской конвенции будут протестовать против принятия законопроекта № 1085/Lp14 в Сейме о выходе из нее.