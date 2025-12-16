Заявление европейских лидеров по мирному плану Трампа и Украине: подробности

Совместное заявление подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявление остается открытым для присоединения других стран.

Главы государств приветствовали значительный прогресс в усилиях президента Трампа по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине. Они также приветствовали тесное сотрудничество команд президента Зеленского, президента Трампа и европейских лидеров в последние дни и недели.

Главы государств договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским для достижения прочного мира, который сохранит суверенитет Украины и безопасность Европы. Лидеры высоко оценили высокую степень совпадения позиций между США, Украиной и Европой.

Главы государств согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и благополучия Украины является неотъемлемой частью более широкой евроатлантической безопасности. Также была выражена четкая позиция, что Украина и ее народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед будущей российской агрессией.

Лидеры США и Европы обязались сотрудничать, чтобы в рамках соглашения о прекращении войны предоставить Украине надежные гарантии безопасности и меры поддержки для восстановления экономики. Это будет включать обязательства, в том числе предоставление Украине постоянной и значительной поддержки для восстановления вооруженных сил, численность которых в мирное время должна составлять 800 000 человек, способных сдерживать противника и защищать территорию Украины.

Также планируется создание международных сил под европейским командованием, состоящих из подразделений стран, вносящих свой вклад в рамках "коалиции желающих" (Coalition of the Willing), и поддерживаемых США. Это будет способствовать восстановлению украинских войск, обеспечению безопасности воздушного пространства Украины и повышению безопасности на море.

Планируется также создать механизм мониторинга и контроля за прекращением огня под руководством США с международным участием для раннего предупреждения о любом будущем нападении, а также для выявления нарушений и реагирования на них. Это будет дополнено механизмом предотвращения конфликтов для разработки мер по снижению взаимной напряженности, что принесет пользу всем сторонам.

Еще одной целью является юридически обязывающее обязательство, подлежащее внутригосударственным процедурам, принимать меры по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения. Эти меры могут включать применение военной силы, оказание разведывательной и логистической помощи, а также экономические и дипломатические действия.

Планируется инвестировать в будущее благополучие Украины, в том числе путем выделения значительных ресурсов на восстановление и реконструкцию. Также планируется заключение взаимовыгодных торговых соглашений и учитывается необходимость возмещения Россией нанесенного ущерба. С этой целью российские государственные активы в Европейском союзе заморожены.

Также планируется решительно поддержать вступление Украины в Европейский союз.

Лидеры вновь выразили поддержку президенту Зеленскому и договорились поддерживать любые решения, которые глава украинского государства в конечном итоге примет по конкретным вопросам, касающимся Украины.

Главы государств также подтвердили, что государственные границы не должны изменяться силой. Решения, касающиеся территории, должен принимать народ Украины после того, как будут обеспечены надежные гарантии безопасности. Европейские лидеры согласились, что некоторые вопросы необходимо будет решить на заключительном этапе переговоров. Лидеры подчеркнули, что поддержат президента Зеленского, если он сочтет необходимым проконсультироваться со своим народом.

Лидеры четко заявили, что, как и в любой сделке, "ничто не согласовано, пока не согласовано все". Все стороны должны интенсивно работать над решением, которое обеспечит окончательное прекращение боевых действий.

Главы государств также четко заявили, что любое соглашение должно защищать долгосрочную безопасность и единство евроатлантического сообщества, а также роль НАТО в обеспечении мощного сдерживания. Они сообщили, что все элементы, касающиеся Европейского союза и военного альянса НАТО, будут обсуждаться между членами соответствующих организаций.

Теперь Россия обязана продемонстрировать готовность работать во имя прочного мира, принять мирный план президента Трампа и доказать свою приверженность прекращению боевых действий, в том числе согласившись на прекращение огня. Лидеры договорились продолжать усиливать давление на Россию, чтобы принудить Москву к серьезным переговорам.

Все стороны обязались работать для достижения быстрого прогресса в ближайшие дни и недели, чтобы совместно заключить и утвердить соглашение о прочном мире. Все они вновь подтвердили свою решительную поддержку президенту Зеленскому и народу Украины в их борьбе против незаконного вторжения России и в достижении справедливого и прочного мира.