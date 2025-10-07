Он отметил, что утверждения Меркель о якобы ответственности Балтии и Польши за войну Путина против Украины звучат довольно громко. По словам Колса, хотя некоторые сейчас утверждают, что это не совсем её слова, контекст высказываний бывшего канцлера Германии вполне ясен.

По мнению экс-главы комиссии Сейма, обвинять государства, которые годами предупреждали о российских имперских амбициях, — значит пытаться переписать историю, чтобы спрятать собственные ошибки.

«Это не самоанализ со стороны Меркель — это переписывание истории. Европа сегодня дорого платит за эти заблуждения», — подчеркнул политик. Колс указал, что идея нормализовать отношения с Россией после её нападения на Грузию и аннексии Крыма была полной иллюзией и самообманом. По его словам, наивная вера, будто переговоры с Путиным и экономическое сотрудничество смогут обеспечить мир, привела к зависимости Европы от российского газа, а значит — к финансированию войны.

Он напомнил, что после 24 февраля 2022 года многие западные страны признали: страны Балтии и Польша были правы, когда предупреждали об угрозе со стороны России.

«Именно Меркель продолжала наполнять российскую казну, строя новый газопровод после событий в Крыму и Грузии», — добавил Колс, подчеркнув, что теперь она пытается переложить вину на тех, кто бил тревогу из-за энергетической зависимости Европы от Москвы. Депутат Европарламента также отметил, что и сегодня некоторые немецкие политики призывают не отказываться полностью от инфраструктуры “Nord Stream”, а использовать её, например, для транспортировки водорода. По его мнению, это доказывает, что в части Европы всё ещё сохраняются иллюзии, будто отношения с Россией можно будет когда-либо нормализовать.

«Это звучит как оправдание человека, который не способен признать собственные ошибки и ищет, на кого свалить вину. Говорить, что война началась из-за того, что она не смогла встретиться с [российским диктатором Владимиром] Путиным из-за COVID-19, или что страны Балтии не поддержали её формат переговоров — это уже на грани цинизма», — отметил Колс.

По его словам, такое поведение недостойно политика и больше похоже на попытку спасти репутацию за счёт других. Колс добавил, что политическое наследие Меркель включает не только ошибочную политику в отношении России, но и миграционную политику 2015 года с подходом «открытых дверей», последствия которой Европа ощущает до сих пор.

«Это не вина Балтии или Польши. Это тень наследия Меркель — иллюзия мира с диктатором, закончившаяся войной в Европе», — сказал Колс.

Ранее сообщалось, что в интервью венгерскому YouTube-каналу Partizan Меркель заявила: отказ Польши и стран Балтии в 2021 году поддержать прямые переговоры с Москвой способствовал разрыву дипломатических связей между Россией и Европейским союзом, что впоследствии привело к новому вторжению России в Украину.

Меркель объяснила, что хотела создать новый формат прямых переговоров между ЕС и Путиным, однако этому плану воспротивились страны Балтии и Польша, опасавшиеся, что ЕС не сможет выработать единую позицию по отношению к Москве.

Бывший канцлер также подчеркнула, что неспособность поддерживать диалог с Путиным повлияла на дальнейшее развитие событий, при этом она признала, что примерно с 2021 года Путин перестал серьёзно воспринимать Минские соглашения.

Кроме того, Меркель отметила, что эти соглашения в период с 2015 по 2021 год обеспечивали мир в Украине и дали Киеву возможность укрепиться и стать другой страной.