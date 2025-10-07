Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Абсурдно и низко! Колс обвинил Меркель в переписывании истории (2)

© LETA 7 октября, 2025 10:18

Выбор редакции 2 комментариев

Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в развязанной Россией войне против Украины виноваты страны Балтии и Польша, являются абсурдными и низкими, заявил агентству LETA бывший председатель комиссии Сейма по иностранным делам, ныне депутат Европейского парламента Рихардс Колс (Национальное объединение).

Он отметил, что утверждения Меркель о якобы ответственности Балтии и Польши за войну Путина против Украины звучат довольно громко. По словам Колса, хотя некоторые сейчас утверждают, что это не совсем её слова, контекст высказываний бывшего канцлера Германии вполне ясен.

По мнению экс-главы комиссии Сейма, обвинять государства, которые годами предупреждали о российских имперских амбициях, — значит пытаться переписать историю, чтобы спрятать собственные ошибки.

«Это не самоанализ со стороны Меркель — это переписывание истории. Европа сегодня дорого платит за эти заблуждения», — подчеркнул политик. Колс указал, что идея нормализовать отношения с Россией после её нападения на Грузию и аннексии Крыма была полной иллюзией и самообманом. По его словам, наивная вера, будто переговоры с Путиным и экономическое сотрудничество смогут обеспечить мир, привела к зависимости Европы от российского газа, а значит — к финансированию войны.

Он напомнил, что после 24 февраля 2022 года многие западные страны признали: страны Балтии и Польша были правы, когда предупреждали об угрозе со стороны России.

«Именно Меркель продолжала наполнять российскую казну, строя новый газопровод после событий в Крыму и Грузии», — добавил Колс, подчеркнув, что теперь она пытается переложить вину на тех, кто бил тревогу из-за энергетической зависимости Европы от Москвы. Депутат Европарламента также отметил, что и сегодня некоторые немецкие политики призывают не отказываться полностью от инфраструктуры “Nord Stream”, а использовать её, например, для транспортировки водорода. По его мнению, это доказывает, что в части Европы всё ещё сохраняются иллюзии, будто отношения с Россией можно будет когда-либо нормализовать.

«Это звучит как оправдание человека, который не способен признать собственные ошибки и ищет, на кого свалить вину. Говорить, что война началась из-за того, что она не смогла встретиться с [российским диктатором Владимиром] Путиным из-за COVID-19, или что страны Балтии не поддержали её формат переговоров — это уже на грани цинизма», — отметил Колс.
По его словам, такое поведение недостойно политика и больше похоже на попытку спасти репутацию за счёт других. Колс добавил, что политическое наследие Меркель включает не только ошибочную политику в отношении России, но и миграционную политику 2015 года с подходом «открытых дверей», последствия которой Европа ощущает до сих пор.

«Это не вина Балтии или Польши. Это тень наследия Меркель — иллюзия мира с диктатором, закончившаяся войной в Европе», — сказал Колс.

Ранее сообщалось, что в интервью венгерскому YouTube-каналу Partizan Меркель заявила: отказ Польши и стран Балтии в 2021 году поддержать прямые переговоры с Москвой способствовал разрыву дипломатических связей между Россией и Европейским союзом, что впоследствии привело к новому вторжению России в Украину.

Меркель объяснила, что хотела создать новый формат прямых переговоров между ЕС и Путиным, однако этому плану воспротивились страны Балтии и Польша, опасавшиеся, что ЕС не сможет выработать единую позицию по отношению к Москве.

Бывший канцлер также подчеркнула, что неспособность поддерживать диалог с Путиным повлияла на дальнейшее развитие событий, при этом она признала, что примерно с 2021 года Путин перестал серьёзно воспринимать Минские соглашения.

Кроме того, Меркель отметила, что эти соглашения в период с 2015 по 2021 год обеспечивали мир в Украине и дали Киеву возможность укрепиться и стать другой страной.

Комментарии (2)
Комментарии (2)
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

