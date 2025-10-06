Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На крыше «Галереи Рига» откроют общественную террасу

6 октября, 2025 08:11

На крыше торгового центра Galleria Riga планируется построить общественную террасу, сообщили в компании East Capital Real Estate, владеющей торговым центром.

В сентябре этого года компания East Capital Real Estate получила разрешение на реконструкцию крыши торгового центра Galleria Riga, и началась разработка технического проекта. Начало строительства запланировано на весну 2026 года.

По данным компании, терраса на крыше площадью 3200 квадратных метров станет самой высокой общественной площадью в Риге. На ней разместятся рестораны, кафе, площадки для мероприятий, зелёные оазисы и зоны отдыха, а также беговая дорожка вокруг стеклянного атриума.

Расположенная в Риге, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, терраса на крыше подчеркнет одно из важнейших культурных достояний города — исторический ландшафт крыш, поясняет East Capital Real Estate. При проектировании особое внимание уделялось сохранению аутентичности городского пейзажа — новые здания не будут видны с улицы.

Компания «East Capital Real Estate» сообщает, что в 2024 году был проведён открытый архитектурный конкурс с целью создания проекта высокой градостроительной и архитектурной ценности. По итогам конкурса первое место заняли архитектурное объединение «Studio SIJA», «Alsins Architecture Latvija» и «8x8», которое в настоящее время продолжает разработку детализации и технического проекта совместно с «Galleria Riga» и архитектором Никлавасом Паэгли.

Планируемая терраса будет доступна для использования круглый год: в тёплые дни будут открытые площадки, а в холодную или дождливую погоду — закрытые павильоны. Центральный открытый павильон станет многофункциональным пространством для мероприятий.

Как сообщает «East Capital Real Estate», архитектура павильонов будет спроектирована с учетом исторического ландшафта крыш Риги, а для озеленения террасы на крыше будут использованы местные виды растений, которые будут цвести в разные времена года.

Компания East Capital Real Estate приобрела Galleria Riga в 2018 году. С тех пор в развитие торгового центра было инвестировано более восьми миллионов евро. Проект строительства крыши является частью более широкой стратегии East Capital в странах Балтии, где общий объём инвестиций в недвижимость за эти годы достиг почти миллиарда евро.

East Capital Real Estate входит в состав East Capital Group, международной компании по управлению активами, основанной в Швеции в 1997 году. Под управлением компании находится более 3,6 млрд евро. Группа предлагает инвестиционные решения в сфере акций, облигаций, недвижимости и альтернативных инвестиций.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале
20:52

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду
20:47

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)
20:37

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена
20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней
20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние
20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии
20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

