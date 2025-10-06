На крыше «Галереи Рига» откроют общественную террасу

В сентябре этого года компания East Capital Real Estate получила разрешение на реконструкцию крыши торгового центра Galleria Riga, и началась разработка технического проекта. Начало строительства запланировано на весну 2026 года.

По данным компании, терраса на крыше площадью 3200 квадратных метров станет самой высокой общественной площадью в Риге. На ней разместятся рестораны, кафе, площадки для мероприятий, зелёные оазисы и зоны отдыха, а также беговая дорожка вокруг стеклянного атриума.

Расположенная в Риге, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, терраса на крыше подчеркнет одно из важнейших культурных достояний города — исторический ландшафт крыш, поясняет East Capital Real Estate. При проектировании особое внимание уделялось сохранению аутентичности городского пейзажа — новые здания не будут видны с улицы.

Компания «East Capital Real Estate» сообщает, что в 2024 году был проведён открытый архитектурный конкурс с целью создания проекта высокой градостроительной и архитектурной ценности. По итогам конкурса первое место заняли архитектурное объединение «Studio SIJA», «Alsins Architecture Latvija» и «8x8», которое в настоящее время продолжает разработку детализации и технического проекта совместно с «Galleria Riga» и архитектором Никлавасом Паэгли.

Планируемая терраса будет доступна для использования круглый год: в тёплые дни будут открытые площадки, а в холодную или дождливую погоду — закрытые павильоны. Центральный открытый павильон станет многофункциональным пространством для мероприятий.

Как сообщает «East Capital Real Estate», архитектура павильонов будет спроектирована с учетом исторического ландшафта крыш Риги, а для озеленения террасы на крыше будут использованы местные виды растений, которые будут цвести в разные времена года.

Компания East Capital Real Estate приобрела Galleria Riga в 2018 году. С тех пор в развитие торгового центра было инвестировано более восьми миллионов евро. Проект строительства крыши является частью более широкой стратегии East Capital в странах Балтии, где общий объём инвестиций в недвижимость за эти годы достиг почти миллиарда евро.

East Capital Real Estate входит в состав East Capital Group, международной компании по управлению активами, основанной в Швеции в 1997 году. Под управлением компании находится более 3,6 млрд евро. Группа предлагает инвестиционные решения в сфере акций, облигаций, недвижимости и альтернативных инвестиций.