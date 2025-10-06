Польша направила войска на границу с Германией, чтобы пресечь поток мигрантов из Балтии

«С 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года части и подразделения ВС Польши будут задействованы для обеспечения неприкосновенности государственной границы и общественной безопасности и порядка в пределах территориального охвата пограничных переходов и в пограничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой», — говорится в сообщении.

1 октября глава МВД Польши Марцин Кервиньский подписал указ о продлении на полгода погранконтроля с ФРГ и Литвой «с целью мониторинга миграционного пути из стран Балтии через Польшу в Западную Европу». «Здесь мы задерживаем лиц, пытающихся незаконно переправить мигрантов на Запад. Поддержание целостности и защита границы с Белоруссией остается ключевой задачей Пограничной службы», — поясняли в МВД республики.

По данным ведомства, в период с начала года до конца августа польские пограничники задержали 483 нелегальных мигранта, пробравшихся в Польшу из Литвы. Также были задержаны «55 пособников и организаторов». 50 из них арестовали. Более 2 тысяч человек задержаны за незаконное пересечение границы из Польши в Германию, включая свыше 550 иностранцев, ранее пересекших белорусско-польскую границу. На границе с ФРГ поймали около 250 иностранцев, ранее незаконно пересекших литовско-польскую границу. Больше 300 человек в свою очередь нелегально пересекли границу Польши из Германии.

19 сентября польские пограничники обнаружили подземный туннель в Подляском воеводстве, через который на территорию Польши из Белоруссии пытались проникнуть четыре иностранца. Их задержали и отправили обратно в Белоруссию.