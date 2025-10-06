Детская больница начала лечить подростков с зависимостями

Год назад врачи забили тревогу из-за участившихся случаев передозировки среди молодежи.

"Это актуализировало проблему нехватки соответствующих услуг. И даже начиная этот новый проект, мы видим, что охват пока недостаточен. Но однозначно мы сделали шаг к улучшению ситуации для подростков", - говорит руководитель Центра психического здоровья детей и подростков Детской больницы Карина Бейнерте.

Теперь, если несовершеннолетний поступает в больницу в тяжелом состоянии после употребления наркотиков или алкоголя, ему оказывается всесторонняя помощь.

С сентября специалисты больницы проводят углубленную оценку рисков для конкретного подростка и составляют план лечения. Также теперь в больнице лечат пациентов психиатрического профиля, у которых имеется зависимость от веществ - раньше таких программ не было.

Как поясняет Бейнерте, при лечении такого подростка анализируются также социальные проблемы и состояние психического здоровья. "Возможно, что у подростка депрессия или тревожность. Мы стараемся очень всесторонне рассмотреть ситуацию и предоставить ему помощь, которую он будет получать после стационара", - говорит руководитель центра. Программа в зависимости от потребностей ребенка длится около месяца.

Несовершеннолетним предоставляется амбулаторная помощь, а при необходимости может быть назначено и стационарное лечение.

