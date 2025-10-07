В Европе всё чаще и глубже фиксируются инциденты с дронами. Две ночи подряд был парализован второй по величине аэропорт Германии в Мюнхене, а в минувшие выходные воздушные шары, прилетевшие из Белоруссии, помешали работе аэропорта Вильнюса. Подобные инциденты в последнее время затронули также Данию, Норвегию и Польшу.

«Традиция России — использовать силу до тех пор, пока она не встретит противодействие. Мы видим, что в последние годы Запад по сути не оказал достаточной помощи Украине и боялся способствовать эскалации. Мы не поняли, что, боясь и уступая, мы лишь позволяем русским эскалировать ситуацию, и в этом случае они используют эту позицию», — обращает внимание Пабрикс.

Он отмечает, что этими провокациями страна-агрессор пытается посеять страх и раскол в западных обществах. С помощью таких инцидентов Россия тестирует системы противовоздушной обороны и видит, что Запад не готов отвечать.

Пабрикс упоминает также инциденты с дронами в аэропорту Риги и, учитывая сегодняшнюю ситуацию с возможными провокациями в будущем, заявляет: «Если такой дрон не будет сбит, захвачен или иным образом уничтожен, я думаю, что должны полететь головы».

Бывший министр обороны называет происходящее нетрадиционной войной и указывает, что юридическая система правового государства не готова к этому: «Если мы видим, что корабли, которые обрывают кабели под водой, отпускаются, как это произошло на прошлой неделе, и Финляндия даже по решению суда готова выплачивать компенсацию, что-то не так с головами».

Пабрикс поясняет, что Россия прекрасно это знает, поэтому «играет ниже уровня 5-й или 4-й статьи НАТО» и видит, что никакой реакции нет. Поэтому, по его мнению, необходимо адаптировать законодательство. «Идёт четвёртый год войны, Россия становится всё агрессивнее, а мы всё ещё надеемся на чудо», — говорит он.

Напомним, что Артис Пабрикс - это тот самый человек, в бытность которого министром обороны, случился скандал с закупкой продовольствия для армии на пару сотен миллионов евро через небольшое предприятие общественного питания из Рои Zītari LZ. Один из владельцев данного предприятия - Модрис Супе - за два года пожертвовал 4,5 тыс евро партии Пабрикса «За развитие Латвии»). Оппозиция в Сейме тогда использовала скандал с закупкой, чтобы потребовать отставки министра и отстранения от должности главного чиновника ведомства Гаррисона на время расследования. За это агитировал Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), называя закупку сомнительной, несмотря на то, что Супе, один из владельцев компании-победителя, является тестем Виктора Валайниса (сейчас является министром экономики Латвии) — председателя парламентской фракции СЗК. Валайнис своим коллегам в Сейме сразу сказал, что в вопросе об армейском продовольствии у него есть конфликт интересов.