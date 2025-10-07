Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«А мы всё ещё надеемся на чудо»: Пабрикс призывает «рубить головы» (1)

Редакция PRESS 7 октября, 2025 08:15

LETA

Россия сейчас ясно видит, что на её провокации нет адекватной реакции со стороны Запада, и Латвии следует адаптировать законодательство — об этом в беседе с программой TV3 «900 секунд» заявил исполнительный директор Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники, бывший министр обороны Артис Пабрикс (Latvijas attīstībai).

В Европе всё чаще и глубже фиксируются инциденты с дронами. Две ночи подряд был парализован второй по величине аэропорт Германии в Мюнхене, а в минувшие выходные воздушные шары, прилетевшие из Белоруссии, помешали работе аэропорта Вильнюса. Подобные инциденты в последнее время затронули также Данию, Норвегию и Польшу.

«Традиция России — использовать силу до тех пор, пока она не встретит противодействие. Мы видим, что в последние годы Запад по сути не оказал достаточной помощи Украине и боялся способствовать эскалации. Мы не поняли, что, боясь и уступая, мы лишь позволяем русским эскалировать ситуацию, и в этом случае они используют эту позицию», — обращает внимание Пабрикс.

Он отмечает, что этими провокациями страна-агрессор пытается посеять страх и раскол в западных обществах. С помощью таких инцидентов Россия тестирует системы противовоздушной обороны и видит, что Запад не готов отвечать.

Пабрикс упоминает также инциденты с дронами в аэропорту Риги и, учитывая сегодняшнюю ситуацию с возможными провокациями в будущем, заявляет: «Если такой дрон не будет сбит, захвачен или иным образом уничтожен, я думаю, что  должны полететь головы».

Бывший министр обороны называет происходящее нетрадиционной войной и указывает, что юридическая система правового государства не готова к этому: «Если мы видим, что корабли, которые обрывают кабели под водой, отпускаются, как это произошло на прошлой неделе, и Финляндия даже по решению суда готова выплачивать компенсацию, что-то не так с головами».

Пабрикс поясняет, что Россия прекрасно это знает, поэтому «играет ниже уровня 5-й или 4-й статьи НАТО» и видит, что никакой реакции нет. Поэтому, по его мнению, необходимо адаптировать законодательство. «Идёт четвёртый год войны, Россия становится всё агрессивнее, а мы всё ещё надеемся на чудо», — говорит он.

Напомним, что Артис Пабрикс - это тот самый человек, в бытность которого министром обороны, случился скандал с закупкой продовольствия для армии на пару сотен миллионов евро через небольшое предприятие общественного питания из Рои Zītari LZ. Один из владельцев данного предприятия - Модрис Супе - за два года пожертвовал 4,5 тыс евро партии Пабрикса «За развитие Латвии»). Оппозиция в Сейме тогда использовала скандал с закупкой, чтобы потребовать отставки министра и отстранения от должности главного чиновника ведомства Гаррисона на время расследования. За это агитировал Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), называя закупку сомнительной, несмотря на то, что Супе, один из владельцев компании-победителя, является тестем Виктора Валайниса (сейчас является министром экономики Латвии) — председателя парламентской фракции СЗК. Валайнис своим коллегам в Сейме сразу сказал, что в вопросе об армейском продовольствии у него есть конфликт интересов.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

