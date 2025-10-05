И снова о подарках в День учителя: можно ли подкупить педагога букетом цветов?

Лелде засомневалась, что учитель сможет сохранить объективность по отношению к главному хулигану класса после того, как тот вручит подарок педагогу. При этом сама она всегда была за то, чтобы учителей поздравляли и дарили подарки. В результате дописалась до запрета таких индивидуальных подарков вообще.

В её посте сказано буквально следующее: "Я в принципе всегда была ЗА поздравление и одаривание учителей. Видела в этом только позитив. До момента, когда увидела, что "булли" из класса несёт классной руководительнице огромный букет и коробку конфет в День учителя, и возник вопрос: каковы шансы, что учительница сможет остаться объективной в отношении этого ребёнка? Конфликт интересов. Индивидуальные подарки педагогам, видимо, в самом деле надо бы запретить".

А что же ей пишут? Комментариев накидали довольно много:

- Это всё равно всего лишь цветы и конфеты.

- Вы серьёзно думаете, что из-за подаренных цветов и конфет учительница утратит объективность? Из-за цветов и конфет???

- Я бы не взял. Зависит от педагога. Сказал бы, что с радостью приму этот подарок, когда ты перестанешь вести себя как х...

- Я бы угостила класс и поставила цветы в вазу со словами, что мальчик принёс угощение для всех.

- Дарение или недарение подарков не меняет моего отношения к ребёнку. Это непрофессионально и лицемерно.

- Мне такой ученик не принёс ничего, и вот я думаю, что буду ещё строже нему. Принёс бы цветы, искупил бы свою вину, а так - ничего.

- Я обычно принимаю подарки, но я неподкупна. Родители это видят. Некоторые со временем даже перестали дарить именно подарки, потому что поняли, что меня не подкупят. Не надо всех учителей загонять в какие-то рамки.

- Вы учительница? Если да, советую поменять профессию, если нет, то вопросов у меня больше не имеется, так как из-за цветов и конфет отношение не меняется. Отношение не меняется и тогда, если не поздравляют.

- Почему вы об учителях так плохо думаете?

- Если учительница не в состоянии остаться объективной, срок годности учительницы, увы, истёк или близится к концу.

- Серьёзно? Разве тогда, если бы вам, например, парень, который не нравится, обижал, подарил бы конфеты и цветы, вы бы вдруг в него влюбились/простили? Не могу представить себе ни одного знакомого, который был бы таким дешёвым и продажным. Если мне кто-то не нравится, дари хоть машину - не понравишься. Конечно, подарок бы порадовал, но симпатий не появилось бы. Эмоции не купишь.

- У меня, видимо, другой взгляд на это (как у учительницы). Во-первых, я все подарки/цветы воспринимаю скорее в совокупности, а не кто мне что принёс. Во-вторых, не понимаю, почему "булли" не может захотеть поздравить? Он - такой же ребёнок, как и другие, который или сам имеет желание поздравить учителя, или у его родителей было желание поздравить. Определённо, меня бы это совершенно не заставило посмотреть на ребёнка иначе - даже в пределах 1%.

- Для меня это не меняет отношения. Все равны.

- А разве учитель требует, чтобы несли что-то, чтобы можно было его поздравить? Кто-то приносит, кто-то нет. Всё на чилле. Поэтому и этот булли из класса не станет милее учительнице потому лишь, что принёс огромный букет или конфеты. По крайней мере, о себе могу так сказать.

- Конечно, учительницы записывают, кто что принёс, в маленький чёрненький блокнотик. А если кто-то никогда ничего не дарит, к нему относятся хуже всего. Ведь он не заслужил хорошего отношения! Не знаю, откуда такое мнение, что букет цветов и коробка конфет что-то изменит в отношении учительницы к ребёнку. Если учительница закрывает глаза на буллинг в классе, то не из-за подарков. Может, ей всё равно - увы, но такое бывает. Детский рисунок, созданный специально для меня, намного ценнее цветов и конфет. Это - для размышлений.

- Не могу ответить за всех педагогов, но за некоторых могу, включая мою жену, учительницу с большим стажем, они ценят детей по знаниям, а не по подаренному букету цветов.

- Объективность/необъективность - эта черта характера, а не профессии. Чтобы всем было хорошо, надо запретить все виды благодарностей для всех. У меня, правда, сразу возникает дополнительный вопрос. Как именно учительница будет необъективна? Будет оценки ставить получше? Заодно подчеркну: если кажется, что педагог необъективен, об этом надо говорить.

- Я скорее вижу не то, что учительница теряет объективность, а что прививается норма благодарить за всё цветами и коробкой конфет. Да и здесь в "Тредс" тоже было: что нести врачу, как отблагодарить акушера, учительницу? Лично мне не нравится этот обычай, кажется, и у тех, кто несёт, чувства об этом разные. Я - за цветы в День учителя, если в школе есть такая традиция, но это и всё.

- В нашем садике начали бороться против подарков, и вроде чего-то добились, но всё равно есть родители, которые хотят дарить. Нам больше нельзя в садике приносить и дарить воспитательницам подарки.

- Как грустно! Одариванием считаются цветы и конфеты? В самом деле дураки - те, кто борется против чего-то подобного. Этим людям точно никогда не случалось получать цветы. Мне кажется, это лишь минимальное и человечное проявление благодарности педагогам - педагоги проводят с нашими детьми больше времени, чем мы сами, родители! Сколько они вкладывают в детей заботы, стараний и мудрости - вряд ли часть из тех, кто против подарков, смог бы вложить.

- Если бы мне подарили дом, подводную лодку или автомобиль класса люкс, я бы взвесил мысль позволить даже меня буллить. Особенно после комментария на прошлой неделе: "Зачем мне вас вообще слушать, у вас нет "бугатти" и вы не миллионер". Но, милые друзья, подумайте - вы бы изменили отношение, если бы вам подарили цветы/шоколадку?

- Подарков не надо. Так с детства приучают давать взятки.

- А когда в классном чате для учительницы требуют для подарка 20 евро на подарочную карту и она эту карту принимает, то это называется взяточничеством и к ответственности нужно призвать обе стороны. Нужно один раз БПБК в стране начать какой-нибудь процесс против так называемых матерей - сборщиц денег, да громко, тогда, может быть, закончится это безумное вымогательство денег у родителей, у которых не так уж много денежек.

- Латыши нарушителей порядка называют в том числе хулиганами. Видимо, вы говорите о своём однокласснике, потому что трудно представить, чтобы взрослый человек открыто позволил себе сортировать детей на достойных и недостойных поздравлять учителя. То же самое хулиганство получилось бы, только в скрытой форме.

- Поздравить учителя - подарить поздравление, которое подготовил сам, прочитать стихотворение и т.п. Всё остальное - пережиток Совдепии, фактически - взяточничество. Во многих развитых странах запрещённое законом.