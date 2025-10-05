Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Если надо будет говорить на литовском — уеду в Латвию!» Таксисты в Литве — против нового закона

tv3.lv 5 октября, 2025 10:48

Важно 0 комментариев

Часть депутатов литовского Сейма предлагает ввести более строгие требования для водителей такси и каршеринга, не владеющих литовским языком, сообщает портал TV3 Ziņas. 

Автор инициативы, депутат Даля Асанавичюте-Гружаускене, считает, что это само собой разумеется: "Тем, кто уже работает в этой области, нужно получить сертификат на владение государственным языком. Это минимум, если ты хочешь обслуживать клиентов в Литве".

Её предложение призвано дополнить уже принятый закон, по которому с января обслуживание клиентов должно вестись на литовском языке.

Съёмочная группа TV3 Žinios в Вильнюсе заметила, что многие водители такси с пассажирами не разговаривают вообще или говорят по-русски. Один шофёр из Таджикистана признался, что живёт в Литве уже 8 месяцев, но государственного языка не знает и учиться не планирует: "У меня нет ни одного друга-литовца, который помог бы выучить язык".

Ещё один водитель "теслы" на вопрос, что он сделал бы, вступи в силу такое условие, ответил: "Тогда я просто переехал бы в Латвию. Там тарифы другие и ограничений меньше".

Опытный таксист Чесловас не понимает, как возможно обслуживать клиентов, если с ними нет возможности говорить: "По-моему, язык надо знать. Это обязательно!"

Депутат Сейма Литовской Республики Витаутас Синица поддержал идею, подчеркнув, что знание госязыка - нормальное требование для каждого желающего жить и работать в Литве: "Везде в мире есть государственный язык. Это само собой разумеется - если хочешь быть частью общества, ты должен его знать".

Однако социал-демократы призывают к осторожности. Глава комитета по культуре Кястутис Вилкаускас считает идею хорошей, но, по его мнению, такой шаг может быть слишком жёстким: "Мы должны дать людям возможность сначала научиться".

Платформы каршеринга, в частности, Bolt, возражают против таких требований. Представитель предприятия Лаймонас Якштис поясняет, что новые правила было бы трудно реализовать на практике и они бы отрицательно повлияли и на водителей, и на клиентов: "Такие условия чрезмерны, они непрактичны и создадут проблемы как поставщикам услуг, так и пользователям".

Экономисты в свою очередь предупреждают: если иностранные водители уйдут с рынка, цены на услуги могут вырасти, так как местным шофёрам пришлось бы платить больше.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать