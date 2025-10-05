Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Совсем стыд потеряли?!» В междугородних автобусах теперь не хватает мест (1)

Редакция PRESS 5 октября, 2025 14:19

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Уже неоднократно сообщалось об отмене рейсов междугородних автобусов, и вот теперь мы видим последствия. Маргита жалуется на платформе "Х", что её ребёнок никак не мог доехать домой - все автобусы полны, а с билетом произошла накладка - место оказалось занятым.

Ехать в автобусе стоя не разрешается, и водитель ребёнка попросту высадил. Тот добрался домой в 9 часов вечера - усталый и злой.

Маргита пишет: "Хрень какая-то! Мелкий в Салдусе с 14:00 не может сесть в автобус. Все полны. А когда был куплен билет, оказалось, что место уже занято. Mobilly и LuxExpress90, вы совсем стыд потеряли? И что мне теперь делать? Ехать за ним самой?"

Дальше в комментариях она продолжает: "Хм... А я в своей наивности думала, что государство вложит что-то и в образование для молодёжи, то есть, на то. чтобы добраться в учебное заведение и обратно. Да, выбор есть - один поезд в шесть утра на Ригу. Такая мобильность, что усраться от радости можно!"

Ей отвечают:

- Государство вложилось в мобильность, зелёный курс, альтернатива - скорый поезд и велодорожки, используйте их!

- Я не знаю, в каком пузыре вы живёте, но государство не должно оплачивать "хобби - жизнь в сельской местности" в то время, когда надо платить за безопасность, вам нужно что-то ещё, кроме поезда времён СССР и велодорожки, которой нет? Первично содержание управленческого аппарата, а не инфраструктуры.

- Как может быть, что билет куплен, а место уже занято? Попроси, чтобы освободили! Или продано два на одно и то же место, как в самолётах уже пускают?!

- Возвращаются старинные времена... Когда я в 80-е ехал домой из Кандавского техникума, было точно то же самое - автобусы полные настолько, что двери не закрывались...

- Тегните Минсообщения и министра. Их отрасль, как-никак.

- Такую историю, как кто-то не доехал, я читал о другой стороне Латвии. Так что приходится считаться не только с незавершённым или отменённым рейсом, но и с тем, что не доедешь!

- Вот такие и есть этот "порядок", установленный шутами из "Прогрессивных", и "динамичность" правительства Силини.

- А по пятницам, если ты не купил билет за пару дней до этого, кажется, нереально сесть в автобусы, исходя из опыта.

- Читала похожий пост сегодня из Смилтене. Уже с обеда невозможно сесть в автобус. Молодёжь не может добраться домой.

Уже в субботу откликнулось и предприятие Mobilly, попросив прислать письмо с информацией о купленном билете, чтобы можно было выяснить у перевозчика, почему место оказалось занято.

 

