Хаос в европейских аэропортах, в Рижском — возможные задержки и отмены рейсов с 7 по 10 октября. Почему это не шутка?

Забастовка связана с жалобами диспетчеров на методы управления и с требованием повысить зарплаты с учётом инфляции.

Больше всего перебоев будет на маршрутах во Францию и из Франции, однако проблемы затронут и транзитные перелёты, проходящие над территорией страны. В зоне риска — рейсы в Испанию, Италию и Грецию.

«Ryanair» предупреждает, что за два первых дня может отменить до 600 рейсов в сутки. Потери для компании составят около 20 миллионов фунтов, а число затронутых пассажиров может превысить 100 тысяч», — заявил глава авиакомпании Майкл О’Лири.

По опыту прошлых акций, воздушное пространство Франции остаётся узким местом: задержки и отмены касаются даже рейсов, которые не садятся во Франции, но проходят над ней. Европейская служба Eurocontrol предупреждает, что последствия могут чувствоваться по всей Европе.

Для пассажиров Рижского аэропорта риски особенно касаются южных направлений — Италии, Испании и Греции. «AirBaltic» выполняет регулярные рейсы в эти страны, и даже если они не садятся во Франции, маршруты проходят через её воздушные коридоры.

Это означает, что возможны не только отмены, но и цепочка сбоев: задержки в 1–2 часа приводят к срыву пересадок в крупных хабах вроде Франкфурта, Амстердама или Мюнхена. Пассажиры рискуют застрять в транзитных аэропортах и ждать следующего рейса уже на следующий день.

При предыдущих забастовках во Франции в Европе отменялись тысячи перелётов, а десятки тысяч пассажиров сталкивались с ночёвками и дополнительными расходами.