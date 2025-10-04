Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хаос в европейских аэропортах, в Рижском — возможные задержки и отмены рейсов с 7 по 10 октября. Почему это не шутка?

Редакция PRESS 4 октября, 2025 09:47

Важно 0 комментариев

Крупнейший французский  профсоюз авиадиспетчеров SNCTA объявил о трёхдневной забастовке с 7 по 10 октября. Ожидается, что из-за неё в Европе будут отменены сотни рейсов, пострадают десятки тысяч пассажиров.

Забастовка связана с жалобами диспетчеров на методы управления и с требованием повысить зарплаты с учётом инфляции.

Больше всего перебоев будет на маршрутах во Францию и из Франции, однако проблемы затронут и транзитные перелёты, проходящие над территорией страны. В зоне риска — рейсы в Испанию, Италию и Грецию.

«Ryanair» предупреждает, что за два первых дня может отменить до 600 рейсов в сутки. Потери для компании составят около 20 миллионов фунтов, а число затронутых пассажиров может превысить 100 тысяч», — заявил глава авиакомпании Майкл О’Лири.

По опыту прошлых акций, воздушное пространство Франции остаётся узким местом: задержки и отмены касаются даже рейсов, которые не садятся во Франции, но проходят над ней. Европейская служба Eurocontrol предупреждает, что последствия могут чувствоваться по всей Европе.

Для пассажиров Рижского аэропорта риски особенно касаются южных направлений — Италии, Испании и Греции. «AirBaltic» выполняет регулярные рейсы в эти страны, и даже если они не садятся во Франции, маршруты проходят через её воздушные коридоры.

Это означает, что возможны не только отмены, но и цепочка сбоев: задержки в 1–2 часа приводят к срыву пересадок в крупных хабах вроде Франкфурта, Амстердама или Мюнхена. Пассажиры рискуют застрять в транзитных аэропортах и ждать следующего рейса уже на следующий день.

При предыдущих забастовках во Франции в Европе отменялись тысячи перелётов, а десятки тысяч пассажиров сталкивались с ночёвками и дополнительными расходами.

Комментарии (0)
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

