Оптимизировать Валку. Министр предлагает присоединить край к соседям, может там деньги на содержание найдут?

В письме, адресованном премьер-министру, министрам и парламентским комиссиям, Крауклис сообщил, что рост бюджета Валкского края, рассчитанный Минфином, составит лишь 0,9% или 88 681 евро. Между тем только на увеличение пособия по гарантированному минимальному доходу потребуется 81 360 евро. Дополнительно почти на 13% возрастут расходы на социальные выплаты из-за изменения статуса малоимущих и нуждающихся.

Социальные учреждения уже предупредили, что их услуги подорожают на 10–16%. Также предстоит поднять зарплаты педагогам, финансируемым самоуправлением, обеспечить рост минимальной зарплаты и покрыть хозяйственные расходы, увеличившиеся из-за инфляции.

«Ситуация с оплатой труда ведущих специалистов катастрофическая», — отметил Крауклис.

По его словам, самоуправление заранее оптимизировало школьную сеть, ежегодно сокращает число административных должностей, пересмотрело хозяйственные расходы и систему теплоснабжения. Тем не менее с таким малым приростом бюджета принять бездефицитный документ невозможно.

Ранее самоуправления с наименьшим ростом бюджета получали дополнительную дотацию. В этом году она предусмотрена для приграничных районов. «Хотя дотация названа укреплением безопасности, фактически она служит балансировке бюджета и развитию. При этом прирост доходов у этих самоуправлений и без дотаций выше, чем у Валки», — подчеркнул мэр. Так, у Алуксне рост составил 4,5%, у Балви — 4,4%, у Краславы — 4,1%, у Лудзы — 4,7%.

Крауклис считает, что оставление Валки без поддержки ставит её жителей «в положение граждан второго сорта». Он напомнил, что ещё в 2020 году парламентская комиссия поручила Минрегиону и Минфину найти особое решение для Валки, учитывая влияние Валги и то, что многие жители края декларируют адрес в соседней Эстонии. «Эта несправедливость до сих пор не устранена», — заявил мэр.

Крауклис призвал комиссии Сейма и ответственные министерства срочно рассмотреть вопрос бюджета и найти решение.

Как сообщалось ранее, министр охраны среды и регионального развития Раймонд Чударс заявлял, что если Валка не справится с ситуацией cамостоятельно, может быть рассмотрен вариант её присоединения к соседнему самоуправлению. Он не Валгу имел ввиду?