Оптимизировать Валку. Министр предлагает присоединить край к соседям, может там деньги на содержание найдут?

Редакция PRESS 3 октября, 2025 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Valkas novada domes ēka.

Мэр Валки Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия) обратился в Сейм и правительство с предупреждением о критической ситуации с бюджетом на следующий год, сообщает 360 Ziņas. 

В письме, адресованном премьер-министру, министрам и парламентским комиссиям, Крауклис сообщил, что рост бюджета Валкского края, рассчитанный Минфином, составит лишь 0,9% или 88 681 евро. Между тем только на увеличение пособия по гарантированному минимальному доходу потребуется 81 360 евро. Дополнительно почти на 13% возрастут расходы на социальные выплаты из-за изменения статуса малоимущих и нуждающихся.

Социальные учреждения уже предупредили, что их услуги подорожают на 10–16%. Также предстоит поднять зарплаты педагогам, финансируемым самоуправлением, обеспечить рост минимальной зарплаты и покрыть хозяйственные расходы, увеличившиеся из-за инфляции.

«Ситуация с оплатой труда ведущих специалистов катастрофическая», — отметил Крауклис.
По его словам, самоуправление заранее оптимизировало школьную сеть, ежегодно сокращает число административных должностей, пересмотрело хозяйственные расходы и систему теплоснабжения. Тем не менее с таким малым приростом бюджета принять бездефицитный документ невозможно.

Ранее самоуправления с наименьшим ростом бюджета получали дополнительную дотацию. В этом году она предусмотрена для приграничных районов. «Хотя дотация названа укреплением безопасности, фактически она служит балансировке бюджета и развитию. При этом прирост доходов у этих самоуправлений и без дотаций выше, чем у Валки», — подчеркнул мэр. Так, у Алуксне рост составил 4,5%, у Балви — 4,4%, у Краславы — 4,1%, у Лудзы — 4,7%.

Крауклис считает, что оставление Валки без поддержки ставит её жителей «в положение граждан второго сорта». Он напомнил, что ещё в 2020 году парламентская комиссия поручила Минрегиону и Минфину найти особое решение для Валки, учитывая влияние Валги и то, что многие жители края декларируют адрес в соседней Эстонии. «Эта несправедливость до сих пор не устранена», — заявил мэр.

Крауклис призвал комиссии Сейма и ответственные министерства срочно рассмотреть вопрос бюджета и найти решение.

Как сообщалось ранее, министр охраны среды и регионального развития Раймонд Чударс заявлял, что если Валка не справится с ситуацией cамостоятельно, может быть рассмотрен вариант её присоединения к соседнему самоуправлению. Он не Валгу имел ввиду?

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

