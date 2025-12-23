Действовал преднамеренно: азербайджанец таранил на Audi людей в Германии

32-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Гисене, врезался на автомобиле Audi в автобусную остановку, в результате чего четыре человека пострадали, тяжелые травмы получила 64-летняя женщина.

Свидетель задержал водителя до прибытия полиции.

Мужчина на своей Audi сначала выехал на встречную полосу, а затем на высокой скорости врезался в припаркованный автомобиль. В результате столкновения автомобиль отбросило в сторону автобусной остановки, где стояла женщина, которая получила тяжелые травмы. Согласно результатам расследования, он продолжил движение по тротуару. При этом автомобиль сбил двух прохожих, которые получили легкие травмы. Однако Audi не остановился, а продолжил движение, пока не столкнулся с припаркованным автомобилем.

Виновник, по всей видимости, "психически болен". Еще ночью были допрошены свидетели, в квартира мужчины полиция провела обыск, были изъяты мобильный телефон и носители информации.

Прокуратура ведет расследование по подозрению в покушении на убийство, создании угрозы безопасности дорожного движения и нанесении тяжких телесных повреждений. По данным следователей, в настоящее время нет никаких признаков политической мотивации или террористической деятельности.

Городе Гисен находится примерно в 53 километрах к северу от Франкфурта. "В настоящее время политическая или террористическая мотивация кажется маловероятной", - сообщил также министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек.

Наезд на рождественский парад в Нидерландах

Вечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Инцидент произошел в городе Нюнспет, примерно в 80 километрах к востоку от Амстердама.

В результате наезда пострадали девять человек, по меньшей мере трое из них находятся в тяжелом состоянии. Несколько бригад скорой помощи и санитарные вертолеты доставили раненых в больницы. Парад был отменен.

В полиции заявили, что за рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница, которая получила легкие травмы. Она была задержана "как обычно в случае серьезного ДТП", но других подробностей не приводится.

По предварительным данным, инцидент не был преднамеренным, но расследование продолжается.