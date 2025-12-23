Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Действовал преднамеренно: азербайджанец таранил на Audi людей в Германии

Euronews 23 декабря, 2025 17:51

Важно 0 комментариев

Scanpix (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

Водитель автомобиля, совершивший наезд на автобусную остановку в городе Гисен на западе Германии, действовал преднамеренно. К такому выводу пришла прокуратура в ходе расследования.

32-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Гисене, врезался на автомобиле Audi в автобусную остановку, в результате чего четыре человека пострадали, тяжелые травмы получила 64-летняя женщина.

Свидетель задержал водителя до прибытия полиции.

Мужчина на своей Audi сначала выехал на встречную полосу, а затем на высокой скорости врезался в припаркованный автомобиль. В результате столкновения автомобиль отбросило в сторону автобусной остановки, где стояла женщина, которая получила тяжелые травмы. Согласно результатам расследования, он продолжил движение по тротуару. При этом автомобиль сбил двух прохожих, которые получили легкие травмы. Однако Audi не остановился, а продолжил движение, пока не столкнулся с припаркованным автомобилем.

Виновник, по всей видимости, "психически болен". Еще ночью были допрошены свидетели, в квартира мужчины полиция провела обыск, были изъяты мобильный телефон и носители информации.

Прокуратура ведет расследование по подозрению в покушении на убийство, создании угрозы безопасности дорожного движения и нанесении тяжких телесных повреждений. По данным следователей, в настоящее время нет никаких признаков политической мотивации или террористической деятельности.

Городе Гисен находится примерно в 53 километрах к северу от Франкфурта. "В настоящее время политическая или террористическая мотивация кажется маловероятной", - сообщил также министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек.

Наезд на рождественский парад в Нидерландах

Вечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Инцидент произошел в городе Нюнспет, примерно в 80 километрах к востоку от Амстердама.

В результате наезда пострадали девять человек, по меньшей мере трое из них находятся в тяжелом состоянии. Несколько бригад скорой помощи и санитарные вертолеты доставили раненых в больницы. Парад был отменен.

В полиции заявили, что за рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница, которая получила легкие травмы. Она была задержана "как обычно в случае серьезного ДТП", но других подробностей не приводится.

По предварительным данным, инцидент не был преднамеренным, но расследование продолжается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа
Важно

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией
Важно

«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией (1)

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?
Важно

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все

Всюду жизнь 19:46

Всюду жизнь 0 комментариев

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

Читать
Загрузка

Елку надо? Где бесплатно добыть лесную красавицу и не нарваться на штраф

Новости Латвии 18:50

Новости Латвии 0 комментариев

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

Читать

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

Читать

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Читать

Гигантские скаты манты оказались «живыми автобусами» для рыб

Животные 18:30

Животные 0 комментариев

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Читать

Мессенджер WhatsApp подтвердил ограничение работы в России

Мир 18:26

Мир 0 комментариев

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Читать

Грета Тунберг задержана на пропалестинской акции в Лондоне

Мир 18:22

Мир 0 комментариев

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

Читать