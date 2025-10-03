Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Можешь, русская свинья, кричать сколько угодно»: депутат показала, какие получает анонимки (1)

Редакция PRESS 3 октября, 2025 13:06

Выбор редакции 1 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть" Инна Дьери (ранее партия РСЛ) на своей странице в Facebook показала письмо, которое сегодня получила на своею официальную почту.

Содержание письма такое: "Русских школ в Латвии не будет, ты можешь, русская свинья, кричать сколько угодно — мы, латыши, в большинстве, и не понимаем, зачем ты, русская баба, которая толком не знает государственного языка, сидишь в Рижской думе. У тебя ведь реально нет образования, ты всё время занимаешься пропагандой.

Да здравствуют украинцы! Я знаю, как вам, русским, больно, что Россия не может победить украинцев. Молодцы украинцы!

Да, ты кремлёвская агентка, и мы не побоимся это сказать!", - подписал письмо человек, почта которого содержит в имени фамилию президента Белоруссии - Александра Лукашенко и  название Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА). 

Кто не поленился написать такую анонимку депутату, выяснить можно будет только в случае официального заявления в полицию. Но политик не планирует его подавать.

Экс-депутат Рижской думы Наталья Абола (Согласие) рассказала в комментариях, что получала письма похожего содержания с этого же адреса.

Напомним, что в январе 2025 года Дьери привлекла к себе внимание своими высказываниями в социальных сетях о выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко: "Там хотя бы никто не пытается притворяться, что это демократия, как в Латвии. В Беларуси всё прозрачно: Батька сказал – народ поддержал. Латвия vs Беларусь: демократия или её видимость? В Латвии у нас вроде как демократия, но вы президента хоть раз выбирали? Нет. А в Беларуси есть один Батька на все времена – зато какой стабильный!", - написала Дьери 26 января.

Отметим, что Инна Дьери получила высшее образование в области экономики и бизнес-управления в Латвийском Университете, а также степень магистра в по управлению бизнесом в Акронском университете в США.

Она работает в различных предприятиях сферах недвижимости и являлась помощником евродепутата Татьяны Жданок.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:00 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Важно 20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

Важно 20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать