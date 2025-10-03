Содержание письма такое: "Русских школ в Латвии не будет, ты можешь, русская свинья, кричать сколько угодно — мы, латыши, в большинстве, и не понимаем, зачем ты, русская баба, которая толком не знает государственного языка, сидишь в Рижской думе. У тебя ведь реально нет образования, ты всё время занимаешься пропагандой.

Да здравствуют украинцы! Я знаю, как вам, русским, больно, что Россия не может победить украинцев. Молодцы украинцы!

Да, ты кремлёвская агентка, и мы не побоимся это сказать!", - подписал письмо человек, почта которого содержит в имени фамилию президента Белоруссии - Александра Лукашенко и название Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА).

Кто не поленился написать такую анонимку депутату, выяснить можно будет только в случае официального заявления в полицию. Но политик не планирует его подавать.

Экс-депутат Рижской думы Наталья Абола (Согласие) рассказала в комментариях, что получала письма похожего содержания с этого же адреса.

Напомним, что в январе 2025 года Дьери привлекла к себе внимание своими высказываниями в социальных сетях о выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко: "Там хотя бы никто не пытается притворяться, что это демократия, как в Латвии. В Беларуси всё прозрачно: Батька сказал – народ поддержал. Латвия vs Беларусь: демократия или её видимость? В Латвии у нас вроде как демократия, но вы президента хоть раз выбирали? Нет. А в Беларуси есть один Батька на все времена – зато какой стабильный!", - написала Дьери 26 января.

Отметим, что Инна Дьери получила высшее образование в области экономики и бизнес-управления в Латвийском Университете, а также степень магистра в по управлению бизнесом в Акронском университете в США.

Она работает в различных предприятиях сферах недвижимости и являлась помощником евродепутата Татьяны Жданок.