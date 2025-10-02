Латвийская пара поженилась на любимой вилле Пугачевой в Юрмале

Производитель чая Apsara и сотрудница Национального ботанического сада Сармите Вулфа, взявшая после свадьбы фамилию мужа , без особой помпы поженились в загсе в Риге.

Месяц спустя молодожены устроили небольшое торжество с шампанским на вилле Марта. На той самой, где поп-дива Алла Пугачёва с семьёй обычно останавливается, когда приезжает в Латвию. Здесь также часто проходят танго-милонги. Вместо свадебного вальса пара танцевала аргентинское танго.

...Вывод напрашивается какой: из Латвии Алла Пугачева с семьёй уже уехала...