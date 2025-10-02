Хакеры атаковали государственные сайты Латвии (ДОПОЛНЕНО)

Нарушения наблюдались, например, в работе сайта Службы государственных доходов "vid.gov.lv", сайта "Latvija.lv", сайта Кабинета министров "mk.gov.lv", сайтов министерств, самоуправлений и других госучреждений.

Пользователям также был недоступен сайт "eParaksts.lv".

В полдень работа всех госсайтов была восстановлена. Атакованные сайты были недоступны примерно час, а часть ресурсов - приблизительно час и 20 минут. Отдельные сайты были доступны, но работали медленно, пояснили в ЛГЦРТ.

В настоящее время продолжается расследование атаки. После завершения анализа ЛГЦРТ даст более подробные комментарии о произошедшем.