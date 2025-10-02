Будет еще одно срочное заседание Сейма: рассмотрят требование об отставке Силини

На внеочередном заседании будут рассмотрены несколько законопроектов, а также инициированное оппозицией требование об отставке премьер-министра Эвики Силини.

Очередное заседание Сейма в четверг было закрыто после того, как оппозиция "сорвала кворум" во время голосования по поправкам к закону о загрязнении, которые предусматривают перенос в латвийское законодательство директивы ЕС, регулирующей систему торговли квотами на выбросы (ETS) в рамках ETS2.

В результате повторного голосования за шестое предложение законопроекта проголосовали 48 депутатов. Из-за отсутствия кворума спикер Сейма Миериня закрыла заседание парламента.

Оппозиция "сорвала кворум" и на предыдущем заседании Сейма, что не позволило рассмотреть ряд законопроектов и привело к закрытию сессии. После этого было объявлено внеочередное заседание Сейма, на котором был принят закон, облегчающий создание инфраструктуры контрмобильности на приграничных территориях.

В повестку дня очередного заседания Сейма также был включен вопрос о требовании отставки премьер-министра Эвики Силини.

Выразить недоверие премьер-министру предложили оппозиционные партии Национальное объединение и "Объединенный список".

Они утверждают, что правительство длительное время не в состоянии принимать решительные меры для прекращения экономического сотрудничества с Россией и Беларусью, поэтому необходима отставка премьера.

Силиня стала главой правительства 15 сентября 2023 года, получив поддержку 53 депутатов. Необходимость формирования нового кабинета возникла после того, как предыдущий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") 17 августа 2023 года подал в отставку.