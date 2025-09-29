Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Имя патриарха Кирилла не забыто в Латвии: СМИ

© LETA 29 сентября, 2025 07:59

Важно 0 комментариев

Спустя три года после принятия Сеймом закона, определяющего независимый статус Латвийской православной церкви, он до сих пор не утверждён канонически, и руководство церкви явно не заинтересовано в такой возможности, сообщает программа Латвийского телевидения «De facto».

В программе напоминается, что Русская православная церковь полностью поддерживает вторжение своей страны в Украину и называет его священной войной с благородными целями. Латвийская православная церковь, находящаяся под юрисдикцией Московского Патриархата с советских времён, согласилась разорвать эти связи после начала войны и поддержала поправки к закону, принятые Сеймом, которые провозгласили её независимость.

Для этого Московскому Патриархату было предложено признать независимость Латвийской Православной Церкви или выдать Томос об автокефалии. Россия этого не сделала. Валдис Тераудкалнс, профессор истории Церкви теологического факультета Латвийского университета, пояснил программе, что «на международном уровне, согласно каноническим правилам Православной Церкви», положительный ответ должен быть получен от Москвы, либо его может дать Константинополь.

Такого согласия нельзя ожидать от Москвы, но Латвийская Православная Церковь и не просила об этом Константинополь.

Как сообщает «Der facto», на практике имя Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла не забыто в церквях. Программа засвидетельствовала, что по крайней мере в одной рижской церкви в настоящее время поминается Патриарх Кирилл в молитвах.

Возможность встретиться с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I появилась две недели назад, когда он посетил Ригу по приглашению президента Латвии. Однако митрополит Рижский и всея Латвии Александр официально не встречался с Патриархом Варфоломеем и отклонил приглашение на совместное богослужение.

«Де-факто» обратилось к Латвийской православной церкви с просьбой дать ответы на несколько вопросов, но получило категорический отказ.

Служба государственной безопасности признала в программе, что, по её информации, Латвийская православная церковь соблюдает латвийские законы. Однако, учитывая тесные связи Русской православной церкви с российским правящим режимом и распространение кремлёвских посланий, служба продолжает уделять внимание деятельности общины Латвийской православной церкви.
 

Обновлено: 08:55 29.09.2025
Позиция СЗК расшатала правительство: и что теперь?

В проект госбюджета на следующий год включены предложения партнеров по коалиции, однако, несмотря на достигнутые компромиссы в связи с бюджетом, Союз зеленых и крестьян (СЗК) в четверг вместе с оппозиционными партиями в Сейме фактически проголосовал против так называемой Стамбульской конвенции. Такие действия вызвали резкие взаимные упреки со стороны коалиционных партнеров, и теперь на грани стоит само правительство, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Загрузка

Чударс: единственный способ привязать людей к регионам — создание рабочих мест

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Грибы срезать или выкручивать: что советуют специалисты?

На днях в лесу стал свидетелем перепалки двух женщин, собирающих грибы. Одна стыдила другую за то, что та выкручивала грибы. Мол, из-за таких «охотников» грибов все меньше. Вторая обвинила ее в том же. «Ученых читать надо. Они как раз советуют выкручивать грибы. Когда гриб срезаете, его ножка гниет, инфекция попадает в споры»... Кто же прав? И что на самом деле рекомендуют специалисты-микологи?

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

«У меня шпрота выпала из дырки в хлебе!» Жалоба в эфире рассмешила ведущих (ВИДЕО)

Недавно пользователь платформы "ТикТок" поделился забавным моментом из программы Krustpunkta на Латвийском радио, в которой есть рубрика "Свободный микрофон". Этому выпуску программы примерно два года, но почему бы и не напомнить о нём публике, решил тот, кто разместил ролик у себя.

«Эти школы — словно капсулы времени»: бывший учитель 13-й средней школы поделился опытом

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

