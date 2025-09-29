Имя патриарха Кирилла не забыто в Латвии: СМИ

В программе напоминается, что Русская православная церковь полностью поддерживает вторжение своей страны в Украину и называет его священной войной с благородными целями. Латвийская православная церковь, находящаяся под юрисдикцией Московского Патриархата с советских времён, согласилась разорвать эти связи после начала войны и поддержала поправки к закону, принятые Сеймом, которые провозгласили её независимость.

Для этого Московскому Патриархату было предложено признать независимость Латвийской Православной Церкви или выдать Томос об автокефалии. Россия этого не сделала. Валдис Тераудкалнс, профессор истории Церкви теологического факультета Латвийского университета, пояснил программе, что «на международном уровне, согласно каноническим правилам Православной Церкви», положительный ответ должен быть получен от Москвы, либо его может дать Константинополь.

Такого согласия нельзя ожидать от Москвы, но Латвийская Православная Церковь и не просила об этом Константинополь.

Как сообщает «Der facto», на практике имя Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла не забыто в церквях. Программа засвидетельствовала, что по крайней мере в одной рижской церкви в настоящее время поминается Патриарх Кирилл в молитвах.

Возможность встретиться с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I появилась две недели назад, когда он посетил Ригу по приглашению президента Латвии. Однако митрополит Рижский и всея Латвии Александр официально не встречался с Патриархом Варфоломеем и отклонил приглашение на совместное богослужение.

«Де-факто» обратилось к Латвийской православной церкви с просьбой дать ответы на несколько вопросов, но получило категорический отказ.

Служба государственной безопасности признала в программе, что, по её информации, Латвийская православная церковь соблюдает латвийские законы. Однако, учитывая тесные связи Русской православной церкви с российским правящим режимом и распространение кремлёвских посланий, служба продолжает уделять внимание деятельности общины Латвийской православной церкви.

