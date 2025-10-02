Итог расследования гибели двух детей в Плявниеках: кто сядет на скамью подсудимых?

В конце сентября 2025 года Бюро внутренней безопасности направило в Восточную прокуратуру Риги уголовное дело для возбуждения уголовного преследования в отношении сотрудника Управления по вопросам гражданства и миграции (PMLP) за хранение огнестрельного оружия с нарушением нормативных актов, в результате чего погибли два ребенка, а также за хранение боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности получило доказательства того, что сотрудник PMLP хранил огнестрельное оружие в своем месте жительства с нарушением нормативных актов, если это привело к тяжелым последствиям, а именно – не обеспечил такие условия хранения принадлежащего ему огнестрельного оружия, которые не допускают случайного попадания оружия в руки посторонних лиц. Что и стало причиной смерти двух несовершеннолетних детей. В то же время в ходе досудебного расследования было установлено, что сотрудник УПМС хранил боеприпасы для огнестрельного оружия без необходимого разрешения.

Начальник Управления внутренней безопасности Игорь Яунродзиньш подчеркивает: «Владелец оружия обязан соблюдать все условия безопасности, установленные нормативными актами. Их несоблюдение недопустимо и является серьезным нарушением закона, которое ставит под угрозу жизнь людей. Этот инцидент является громким сигналом тревоги для каждого владельца оружия — игнорирование требований безопасности может привести к трагическим и необратимым несчастным случаям».

Хотя изначально фактические обстоятельства происшествия были неясны, в ходе расследования был реконструирован распорядок дня детей и обстоятельства их смерти. Несмотря на сложность расследуемого преступления, досудебное расследование было завершено менее чем за восемь месяцев. Одновременно было принято решение о прекращении уголовного процесса в части убийства, поскольку были установлены обстоятельства, не допускающие уголовного преследования. Бюро внутренней безопасности, направив материалы уголовного дела в прокуратуру Восточного района Риги, завершило досудебное расследование. В настоящее время прокуратура, как ведущая процесс, должна принять решение о дальнейшем ходе уголовного дела.

В связи с возможными преступными деяниями сотрудника PMLP прокуратуре передано уголовное дело с предложением возбудить уголовное преследование за преступление, предусмотренное второй частью статьи 236 Уголовного кодекса - хранение огнестрельного оружия с нарушением нормативных актов, если это повлекло за собой тяжкие последствия, и преступление, предусмотренное второй частью статьи 233 - хранение боеприпасов для огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Бюро внутренней безопасности напоминает, что ни одно лицо не может быть признано виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.