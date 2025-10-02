Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Итог расследования гибели двух детей в Плявниеках: кто сядет на скамью подсудимых?

2 октября, 2025

Бюро внутренней безопасности предлагает возбудить уголовное дело против сотрудника Управления по вопросам гражданства и миграции за хранение огнестрельного оружия с нарушением нормативных актов, в результате чего погибли два несовершеннолетних, и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

В конце сентября 2025 года Бюро внутренней безопасности направило в Восточную прокуратуру Риги уголовное дело для возбуждения уголовного преследования в отношении сотрудника Управления по вопросам гражданства и миграции (PMLP) за хранение огнестрельного оружия с нарушением нормативных актов, в результате чего погибли два ребенка, а также за хранение боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности получило доказательства того, что сотрудник PMLP хранил огнестрельное оружие в своем месте жительства с нарушением нормативных актов, если это привело к тяжелым последствиям, а именно – не обеспечил такие условия хранения принадлежащего ему огнестрельного оружия, которые не допускают случайного попадания оружия в руки посторонних лиц. Что и стало причиной смерти двух несовершеннолетних детей. В то же время в ходе досудебного расследования было установлено, что сотрудник УПМС хранил боеприпасы для огнестрельного оружия без необходимого разрешения.

Начальник Управления внутренней безопасности Игорь Яунродзиньш подчеркивает: «Владелец оружия обязан соблюдать все условия безопасности, установленные нормативными актами. Их несоблюдение недопустимо и является серьезным нарушением закона, которое ставит под угрозу жизнь людей. Этот инцидент является громким сигналом тревоги для каждого владельца оружия — игнорирование требований безопасности может привести к трагическим и необратимым несчастным случаям».

Хотя изначально фактические обстоятельства происшествия были неясны, в ходе расследования был реконструирован распорядок дня детей и обстоятельства их смерти. Несмотря на сложность расследуемого преступления, досудебное расследование было завершено менее чем за восемь месяцев. Одновременно было принято решение о прекращении уголовного процесса в части убийства, поскольку были установлены обстоятельства, не допускающие уголовного преследования. Бюро внутренней безопасности, направив материалы уголовного дела в прокуратуру Восточного района Риги, завершило досудебное расследование. В настоящее время прокуратура, как ведущая процесс, должна принять решение о дальнейшем ходе уголовного дела.

В связи с возможными преступными деяниями сотрудника PMLP прокуратуре передано уголовное дело с предложением возбудить уголовное преследование за преступление, предусмотренное второй частью статьи 236 Уголовного кодекса - хранение огнестрельного оружия с нарушением нормативных актов, если это повлекло за собой тяжкие последствия, и преступление, предусмотренное второй частью статьи 233 - хранение боеприпасов для огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Бюро внутренней безопасности напоминает, что ни одно лицо не может быть признано виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

