Кругом шпионы! Министр: задержанный в августе подозреваемый имел цель и мотив

«Он был из частного сектора и имел возможность приобщиться к информационным потокам, его понимание формировалось благодаря опыту в бизнесе», — заявил министр в интервью агентству LETA.

По словам Козловскиса, случай крайне серьёзен, так как речь идёт о передаче данных о конкретных военных объектах России. «Видна цель и мотив. Это серьёзно. Человек не имел допуска к секретной информации, но давайте не будем наивны — попытки вовлечь людей происходят и на других уровнях», — отметил министр.

Он добавил, что Служба госбезопасности уже превентивно ограничивает выезды в страны-агрессоры для должностных лиц.

«Все — живые люди, каждый уязвим по-своему. Исключить наличие шпионов и в структурах государства нельзя», — сказал Козловскис.

По данным СГБ, мужчина систематически собирал и передавал российской стороне информацию о расположении и планировке военных объектов, их охране, строительстве новых баз, подготовке военнослужащих, а также о присутствии союзных войск НАТО.

27 августа служба безопасности задержала подозреваемого. Были проведены обыски в четырёх объектах в Риге и окрестностях, изъяты носители информации и документы, их содержимое изучается. Суд избрал меру пресечения — арест.

За шпионаж предусмотрено наказание от одного до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором.

СГБ напомнил, что в его производстве находятся три уголовных дела о шпионаже в интересах России. Ранее самым громким процессом стало дело бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса, которому первой инстанцией назначили восемь с половиной лет тюрьмы. Сейчас дело рассматривается в апелляции.