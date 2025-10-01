Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кругом шпионы! Министр: задержанный в августе подозреваемый имел цель и мотив

Редакция PRESS 1 октября, 2025 17:05

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Новое Единство») подтвердил, что задержанный в конце августа по подозрению в шпионаже гражданин Латвии не был госслужащим, а работал в частном секторе.

«Он был из частного сектора и имел возможность приобщиться к информационным потокам, его понимание формировалось благодаря опыту в бизнесе», — заявил министр в интервью агентству LETA.

По словам Козловскиса, случай крайне серьёзен, так как речь идёт о передаче данных о конкретных военных объектах России. «Видна цель и мотив. Это серьёзно. Человек не имел допуска к секретной информации, но давайте не будем наивны — попытки вовлечь людей происходят и на других уровнях», — отметил министр.

Он добавил, что Служба госбезопасности уже превентивно ограничивает выезды в страны-агрессоры для должностных лиц.

«Все — живые люди, каждый уязвим по-своему. Исключить наличие шпионов и в структурах государства нельзя», — сказал Козловскис.
По данным СГБ, мужчина систематически собирал и передавал российской стороне информацию о расположении и планировке военных объектов, их охране, строительстве новых баз, подготовке военнослужащих, а также о присутствии союзных войск НАТО.

27 августа служба безопасности задержала подозреваемого. Были проведены обыски в четырёх объектах в Риге и окрестностях, изъяты носители информации и документы, их содержимое изучается. Суд избрал меру пресечения — арест.

За шпионаж предусмотрено наказание от одного до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором.

СГБ напомнил, что в его производстве находятся три уголовных дела о шпионаже в интересах России. Ранее самым громким процессом стало дело бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса, которому первой инстанцией назначили восемь с половиной лет тюрьмы. Сейчас дело рассматривается в апелляции.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

