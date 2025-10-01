Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже скоро: регистрировать ДТП латвийцы смогут через WhatsApp и Telegram

© LETA 1 октября, 2025 16:52

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийское бюро автостраховщиков (LTAB) разрабатывает новое решение для согласованного оповещения, которое позволит водителям фиксировать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp», сообщили агентству LETA представители LTAB.

Как поясняет LTAB, статистика показывает, что число дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в электронном виде через приложение LTAB OCTA с использованием мобильных скоординированных уведомлений, растёт. В сентябре этого года на мобильные скоординированные уведомления пришлось 21,4% всех дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных с использованием скоординированных уведомлений.

В 2018 году LTAB разработал и внедрил функцию мобильного согласованного уведомления в приложении LTAB OCTA. Функция позволяет заполнить согласованное уведомление в электронном виде на любом смарт-устройстве, и такое уведомление будет равноценно печатному документу.

Чтобы побудить водителей чаще использовать согласованные извещения после дорожно-транспортных происшествий и разъяснить, как их правильно заполнять, Латвийская администрация безопасности дорожного движения (ЛАДБД) в октябре проведёт информационную кампанию «Пусть согласованное извещение всегда будет с вами!». В рамках кампании с 1 по 31 октября будут организованы различные коммуникационные мероприятия, а также будет расширена доступность печатных и электронных согласованных извещений.

Руководитель ИТ-отдела LTAB Агриса Дауксте поясняет, что одной из задач кампании этого года является продвижение возможности фиксации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий в электронном формате, поэтому LTAB планирует завершить работу над разработкой нового унифицированного решения для оповещения, которое позволит водителям фиксировать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp».

Дауксте поясняет, что это будет уникальное решение для разработки мобильных координируемых уведомлений, поскольку чат-боты, интегрированные в мессенджеры, ещё нигде в Европе не использовались для разработки мобильных координируемых уведомлений. Полностью завершить разработку нового решения планируется к концу года, а также провести его испытания в реальных условиях.

LTAB обеспечивает работу системы страхования OCTA в стране. OCTA была введена в Латвии в 1997 году для защиты интересов третьих лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Изначально LTAB подчинялась Министерству финансов, но с 2004 года стала независимым учреждением.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

