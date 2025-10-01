Уже скоро: регистрировать ДТП латвийцы смогут через WhatsApp и Telegram

Как поясняет LTAB, статистика показывает, что число дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в электронном виде через приложение LTAB OCTA с использованием мобильных скоординированных уведомлений, растёт. В сентябре этого года на мобильные скоординированные уведомления пришлось 21,4% всех дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных с использованием скоординированных уведомлений.

В 2018 году LTAB разработал и внедрил функцию мобильного согласованного уведомления в приложении LTAB OCTA. Функция позволяет заполнить согласованное уведомление в электронном виде на любом смарт-устройстве, и такое уведомление будет равноценно печатному документу.

Чтобы побудить водителей чаще использовать согласованные извещения после дорожно-транспортных происшествий и разъяснить, как их правильно заполнять, Латвийская администрация безопасности дорожного движения (ЛАДБД) в октябре проведёт информационную кампанию «Пусть согласованное извещение всегда будет с вами!». В рамках кампании с 1 по 31 октября будут организованы различные коммуникационные мероприятия, а также будет расширена доступность печатных и электронных согласованных извещений.

Руководитель ИТ-отдела LTAB Агриса Дауксте поясняет, что одной из задач кампании этого года является продвижение возможности фиксации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий в электронном формате, поэтому LTAB планирует завершить работу над разработкой нового унифицированного решения для оповещения, которое позволит водителям фиксировать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp».

Дауксте поясняет, что это будет уникальное решение для разработки мобильных координируемых уведомлений, поскольку чат-боты, интегрированные в мессенджеры, ещё нигде в Европе не использовались для разработки мобильных координируемых уведомлений. Полностью завершить разработку нового решения планируется к концу года, а также провести его испытания в реальных условиях.

LTAB обеспечивает работу системы страхования OCTA в стране. OCTA была введена в Латвии в 1997 году для защиты интересов третьих лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Изначально LTAB подчинялась Министерству финансов, но с 2004 года стала независимым учреждением.