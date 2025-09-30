Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мамыкин рассказал в программе Соловьёва, почему Пугачёву не депортируют из Латвии

30 сентября, 2025

Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, переехавший в Москву и постоянный гость пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз затронул тему высылки российских граждан из Латвии. В этой связи пропагандист Соловьёв не преминул упомянуть Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время проживают в Латвии, рассказывает nra.lv.

Как подчеркнул Мамыкин , давление на русское население в странах Балтии продолжается. Он заявил, что Латвия депортирует 841 человека, их имена и фамилии известны.

«Это продолжение депортаций, начатых против граждан России со спецоперации на Украине. Это люди, которые в очередной раз провалили экзамен по государственному языку, потому что они старые, одинокие и больные. Это люди, у которых нет родственников, которые имели бы европейские паспорта и могли бы вывезти их в другую страну Евросоюза. Это очередной плевок в сторону России, в сторону её граждан», — говорит Мамыкин.

Соловьев не постеснялся задать вопрос: Пугачеву и Галкина высылают из Латвии?

«Нет! Чудо Божие — им не нужно сдавать экзамен по языку, им не нужно подтверждать вид на жительство. Но вид на жительство у них, кстати, есть. Вероятно, они въезжают по израильскому паспорту, потому что у Латвии безвизовый режим с Израилем. Это правда», — добавил Мамыкин.

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

