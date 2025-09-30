Мамыкин рассказал в программе Соловьёва, почему Пугачёву не депортируют из Латвии

Как подчеркнул Мамыкин , давление на русское население в странах Балтии продолжается. Он заявил, что Латвия депортирует 841 человека, их имена и фамилии известны.

«Это продолжение депортаций, начатых против граждан России со спецоперации на Украине. Это люди, которые в очередной раз провалили экзамен по государственному языку, потому что они старые, одинокие и больные. Это люди, у которых нет родственников, которые имели бы европейские паспорта и могли бы вывезти их в другую страну Евросоюза. Это очередной плевок в сторону России, в сторону её граждан», — говорит Мамыкин.

Соловьев не постеснялся задать вопрос: Пугачеву и Галкина высылают из Латвии?

«Нет! Чудо Божие — им не нужно сдавать экзамен по языку, им не нужно подтверждать вид на жительство. Но вид на жительство у них, кстати, есть. Вероятно, они въезжают по израильскому паспорту, потому что у Латвии безвизовый режим с Израилем. Это правда», — добавил Мамыкин.