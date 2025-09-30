Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

Не раскрывая имени этого человека, в ВС сообщили, что в кассационной жалобе, поданной защитой, повторены те же доводы, которые апелляционный суд уже проанализировал и правомерно отклонил.

Суд отметил, что апелляционный суд, оценив доказательства по делу, пришёл к обоснованному выводу о том, что вина ответчика доказана вне разумных сомнений. Суд отметил, что намерением ответчика было одностороннее получение контроля над незаконным лесозаготовительным предприятием и продолжение его деятельности с целью получения прибыли.

Апелляционный суд установил, что апелляционный суд оценил показания подсудимого в целом и в связи с другими доказательствами, подробно мотивировав свои выводы о достоверности этих показаний. Суд пришёл к выводу, что показания подсудимого о факте совершения убийства и сокрытия тела являются достоверными, поскольку подтверждаются другими доказательствами, а именно тем, что он выстрелил потерпевшему в затылок и закопал его тело и автомобиль на своей территории после убийства.

Суд установил, что доводы, изложенные в кассационной жалобе, по сути отражают недовольство заявителя выводами апелляционного суда об оценке доказательств и направлены на отмену решения по фактическим, а не по правовым основаниям.

Как сообщалось ранее, 20 апреля 2017 года во время земляных работ в муниципалитете Айзпуте был обнаружен полностью зарытый автомобиль Audi с человеческими костями. Расследованием занялось Управление уголовного розыска Главного управления криминальной полиции Государственной полиции.

Следствие установило, что кости мужчины принадлежали владельцу найденного автомобиля Audi, который числился пропавшим без вести 21 сентября 2000 года.

В 2000 году, до своего исчезновения, мужчина занимался лесозаготовками вместе с партнёром по бизнесу. В ходе расследования было установлено, что этот партнёр, 1964 года рождения, был причастен к убийству.

Было установлено, что между ними возник конфликт на почве бизнеса, а преступление было совершено из корыстных побуждений. Мужчину застрелили в его машине, которую позже закопали. Вскоре после совершения преступления подозреваемый покинул Латвию, чтобы жить и работать за границей.

В ходе расследования по делу получены достаточные доказательства, позволяющие признать лицо 1964 года рождения подозреваемым по статье УК за убийство, если оно совершено из корыстных побуждений.

Мужчина признал себя виновным в совершённом им преступлении. Ранее он уже был судим, но судимость с него была снята.

Согласно общедоступной информации в судебном календаре, ответчиком является Марис Авижус.

Как сообщалось ранее, по данным программы «Degpunkta» на телеканале TV3, бизнесмен из Айзпуте был похоронен в своей машине «Audi Coupe» под сараем друга. Сарай сгорел вскоре после исчезновения бизнесмена.

Автомобиль был зарыт в землю не слишком глубоко, и на нём сохранился номерной знак. Когда машину выкопали, внутри были обнаружены кости, истлевшие джинсы и кожаная куртка, а вот кожаные ботинки выглядели как новые.

По неофициальной информации, полиция обнаружила огнестрельные ранения в черепе мужчины, а позже и саму пулю.

