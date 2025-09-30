Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Подключайтесь, господа: в Латвии начался отопительный сезон

© LETA 30 сентября, 2025 10:45

Важно 0 комментариев

Хотя сильных холодов пока не было, отопительный сезон уже начался. Топить начали не только владельцы частных домов - к централизованному отоплению подключается все больше многоквартирных домов. Ожидается, что цены на топливо в предстоящую зиму будут на уровне предыдущего сезона.

Хотя за отопление прошлой зимой рассчитались еще не все, долговое бремя не слишком велико и не помешает началу нового отопительного сезона.

В Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения, объединяющей большую часть компаний централизованного теплоснабжения, сообщили, что все известные им предприятия готовы к новому сезону и при необходимости могли подключать отопление даже в прохладные летние дни.

Однако в основном люди экономят на отоплении, а небольшая часть еще не рассчиталась за прошлый сезон, например, жители Резекне остались должны полмиллиона евро.

Президент ассоциации Ина Берзиня-Вейта призывает не откладывать подключение отопления. "Лучше не остужать дом. Полагая, что, если вы не будете топить, то заплатите меньше, в итоге вы заплатите больше, так как дом будет сырым, остывшим, и потребуется гораздо больше энергии, чтобы его прогреть", - говорит она.

Прогнозы показывают, что этой зимой цены на топливо будут стабильными и сохранятся на уровне предыдущего отопительного сезона, хотя в отдельных самоуправлениях ситуация может отличаться.

"Если зима будет похожа на прошлую, то мы заплатим в среднем немного меньше. Однако в отношении цен на газ, если ударят сильные морозы, мы ничего гарантировать не можем", - говорит советник Латвийского союза самоуправлений по экономике Айно Салминьш.

Экономист Банка Латвии Иева Опмане отмечает, что цены на отопление, особенно в зимние месяцы, занимают значительное место в потребительской корзине населения. Глобальные тенденции в настоящее время указывают на снижение цен на топливо, однако это вряд ли будет означать экономию для жителей Латвии.

(Lsm.lv)
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 30.09.2025
ЕС присматривается к сбережениям европейцев
Bitnews.lv 34 минуты назад
Латвийский туризм: рост есть, но отстаём от соседей
Bitnews.lv 46 минут назад
KNAB на рынке
Bitnews.lv 52 минуты назад
Коалиция трещит по швам
Bitnews.lv 56 минут назад
Лебедь умер не от булки
Bitnews.lv 1 час назад
1 октября: жителям Латвии приготовиться!
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: Авена будут лишать гражданства, если получится
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: мощности будут серьёзными
Sfera.lv 4 часа назад

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

ЧП и криминал 14:56

ЧП и криминал 0 комментариев

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

Читать
Загрузка

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Читать

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Читать

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Читать

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Читать

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

ЧП и криминал 14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Читать

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Читать