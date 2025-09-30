Подключайтесь, господа: в Латвии начался отопительный сезон

Хотя за отопление прошлой зимой рассчитались еще не все, долговое бремя не слишком велико и не помешает началу нового отопительного сезона.

В Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения, объединяющей большую часть компаний централизованного теплоснабжения, сообщили, что все известные им предприятия готовы к новому сезону и при необходимости могли подключать отопление даже в прохладные летние дни.

Однако в основном люди экономят на отоплении, а небольшая часть еще не рассчиталась за прошлый сезон, например, жители Резекне остались должны полмиллиона евро.

Президент ассоциации Ина Берзиня-Вейта призывает не откладывать подключение отопления. "Лучше не остужать дом. Полагая, что, если вы не будете топить, то заплатите меньше, в итоге вы заплатите больше, так как дом будет сырым, остывшим, и потребуется гораздо больше энергии, чтобы его прогреть", - говорит она.

Прогнозы показывают, что этой зимой цены на топливо будут стабильными и сохранятся на уровне предыдущего отопительного сезона, хотя в отдельных самоуправлениях ситуация может отличаться.

"Если зима будет похожа на прошлую, то мы заплатим в среднем немного меньше. Однако в отношении цен на газ, если ударят сильные морозы, мы ничего гарантировать не можем", - говорит советник Латвийского союза самоуправлений по экономике Айно Салминьш.

Экономист Банка Латвии Иева Опмане отмечает, что цены на отопление, особенно в зимние месяцы, занимают значительное место в потребительской корзине населения. Глобальные тенденции в настоящее время указывают на снижение цен на топливо, однако это вряд ли будет означать экономию для жителей Латвии.

