Всемирно знаменитый «король вальсов» едет в Ригу

Немногим артистам удалось так успешно стереть границы между классической и популярной музыкой, как всемирно известному голландскому скрипачу и дирижеру Андре Рье. Вместе со своим состоящим из 60 музыкантов оркестром имени Иоганна Штрауса он сочетает музыку с сюрпризами и юмором — завершая каждый концерт большим праздником.

«Эмоции — это ключ! Если произведение трогает мое сердце, я знаю, что оно тронет и ваше», — говорит Андре Рье.

Он сделал классическую музыку доступной миллионам людей по всему миру и превратил вальс в международную сенсацию. Его концерты — это не только музыка, но и зрелищное шоу. Участники и солисты его оркестра представляют 16 разных стран, у Андре есть собственное ателье костюмов, четыре комплекта сцен и инструментов, чтобы обеспечивать турне между континентами. Он и его оркестр (крупнейший частный оркестр в мире) путешествуют со своим фитнес-тренером, врачом и даже тремя поварами.

Андре Рье родился в Маастрихте, Нидерланды, в музыкальной семье. Его отец был дирижером Лимбургского симфонического оркестра, а сам Андре начал играть на скрипке в возрасте пяти лет. В 1978 году он основал свой первый ансамбль — Маастрихтский салонный оркестр, а в 1987 году создал Оркестр имени Иоганна Штрауса, который сегодня является крупнейшим частным оркестром в мире.

У Андре Рье более 22,5 миллиона подписчиков в социальных сетях, а его видео на YouTube посмотрели более миллиарда раз. Как отмечают многочисленные слушатели: «Андре Рье — это не просто на один вечер, это на всю жизнь!»

4 июня 2026 года голландский скрипач и дирижер своим незабываемым исполнением и впечатляющим шоу очарует публику в Xiaomi Арене в Риге.

С более чем 40 миллионами проданных альбомов и более 700 000 зрителей ежегодно на более чем 80 концертах по всему миру Андре Рье является одним из самых успешных сценических исполнителей нашего времени. Его турне регулярно собирают аншлаги от Чили до Абу-Даби, а следующим летом он привезёт свою музыку и латвийской публике.

«Латвия занимает особое место в моем сердце. Теплота и энтузиазм публики этой страны незабываемы. Я с нетерпением жду возвращения и возможности поделиться радостью музыки со всеми вами!» — говорит Андре Рье.

В 2026 году слушателей ждет романтическая программа, включающая оперу, мюзиклы, музыку из фильмов, любимую классику, традиционные песни и, конечно, радостные вальсы. Уникальные концерты Андре Рье очаровывают не только музыкой, но и его юмором на сцене. Роскошные костюмы, впечатляющие декорации и световые эффекты завораживают зрителей всех возрастов.