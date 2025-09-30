Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Всемирно знаменитый «король вальсов» едет в Ригу

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 10:51

Для настроения 0 комментариев

Всемирно известный артист Андре Рье (André Rieu) сообщает о своем концерте в Латвии после долгого перерыва с 2014 года!

Немногим артистам удалось так успешно стереть границы между классической и популярной музыкой, как всемирно известному голландскому скрипачу и дирижеру Андре Рье. Вместе со своим состоящим из 60 музыкантов оркестром имени Иоганна Штрауса он сочетает музыку с сюрпризами и юмором — завершая каждый концерт большим праздником.

«Эмоции — это ключ! Если произведение трогает мое сердце, я знаю, что оно тронет и ваше», — говорит Андре Рье.

Он сделал классическую музыку доступной миллионам людей по всему миру и превратил вальс в международную сенсацию. Его концерты — это не только музыка, но и зрелищное шоу. Участники и солисты его оркестра представляют 16 разных стран, у Андре есть собственное ателье костюмов, четыре комплекта сцен и инструментов, чтобы обеспечивать турне между континентами. Он и его оркестр (крупнейший частный оркестр в мире) путешествуют со своим фитнес-тренером, врачом и даже тремя поварами.

Андре Рье родился в Маастрихте, Нидерланды, в музыкальной семье. Его отец был дирижером Лимбургского симфонического оркестра, а сам Андре начал играть на скрипке в возрасте пяти лет. В 1978 году он основал свой первый ансамбль — Маастрихтский салонный оркестр, а в 1987 году создал Оркестр имени Иоганна Штрауса, который сегодня является крупнейшим частным оркестром в мире.

У Андре Рье более 22,5 миллиона подписчиков в социальных сетях, а его видео на YouTube посмотрели более миллиарда раз. Как отмечают многочисленные слушатели: «Андре Рье — это не просто на один вечер, это на всю жизнь!»

4 июня 2026 года голландский скрипач и дирижер своим незабываемым исполнением и впечатляющим шоу очарует публику в Xiaomi Арене в Риге. 

С более чем 40 миллионами проданных альбомов и более 700 000 зрителей ежегодно на более чем 80 концертах по всему миру Андре Рье является одним из самых успешных сценических исполнителей нашего времени. Его турне регулярно собирают аншлаги от Чили до Абу-Даби, а следующим летом он привезёт свою музыку и латвийской публике.

«Латвия занимает особое место в моем сердце. Теплота и энтузиазм публики этой страны незабываемы. Я с нетерпением жду возвращения и возможности поделиться радостью музыки со всеми вами!» — говорит Андре Рье.

В 2026 году слушателей ждет романтическая программа, включающая оперу, мюзиклы, музыку из фильмов, любимую классику, традиционные песни и, конечно, радостные вальсы. Уникальные концерты Андре Рье очаровывают не только музыкой, но и его юмором на сцене. Роскошные костюмы, впечатляющие декорации и световые эффекты завораживают зрителей всех возрастов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 30.09.2025
ЕС присматривается к сбережениям европейцев
Bitnews.lv 35 минут назад
Латвийский туризм: рост есть, но отстаём от соседей
Bitnews.lv 48 минут назад
Правтельство утвердило увеличение структурного дефицита
Bitnews.lv 1 час назад
1 октября: жителям Латвии приготовиться!
Bitnews.lv 1 час назад
В поездах будут популяризировать латышский язык
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: Авена будут лишать гражданства, если получится
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: пустой кошелёк как главная тревога
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: долгов не слишком много, но…
Sfera.lv 4 часа назад

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

ЧП и криминал 14:56

ЧП и криминал 0 комментариев

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

Читать
Загрузка

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Читать

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Читать

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Читать

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Читать

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

ЧП и криминал 14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Читать

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Читать