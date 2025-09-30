Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Государственные техникумы повышают плату за общаги

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Учитывая рост затрат, услуги общежитий в трех подведомственных Министерству образования и науки профессиональных учебных заведениях станут дороже, согласно новому прейскуранту платных услуг профессиональных учебных заведений, который во вторник утвердило правительство.

В общежитиях техникума по адресам Упес проспект, 18 и Яунатнес, 3 учащимся придется платить 20 евро в месяц вместо прежних 15 евро, а в Айзупе, Тинужской волости, цена достигнет 60 евро в месяц.

За услуги общежитий также придется больше платить сотрудникам техникума и другим лицам.

В свою очередь, учащимся Айзкраукльской профессиональной средней школы за спальное место придется платить 15 евро в месяц вместо прежних 13,15 евро.

Для студентов Рижского государственного техникума, обучающимся по образовательным программам, финансируемым из государственного бюджета, спальное место в общежитии по адресу Унияс, 31а теперь будет стоить 25 евро вместо прежних 15 евро. В то же время по адресу Дарзциема, 64 плата увеличится с 21 до 35 евро.

В прейскурант техникума также включены услуги общежития для учащихся других профессиональных учебных заведений, партнеров по сотрудничеству и представителей профессиональных учебных заведений.

Для этих гостей проживание в общежитиях будет дороже: спальное место в месяц по адресу Унияс обойдется в 48 евро, а по адресу Дарзциема — в 58 евро.

Новая услуга общежития включена также в прейскурант Рижского техникума стиля и моды. Ранее аренда номера для других лиц стоила 85 евро в месяц, но теперь установлен детализированный расчет: 85 евро за спальное место и 171 евро за аренду комнаты в месяц.

В свою очередь, проживание в гостинице «Кална лигзда» Смилтенского техникума для других лиц станет дороже на два–восемь евро за ночь в зависимости от размера номера.

Поправки также предусматривают, что в Даугавпилсском техникуме технологий и туризма, Елгавском техникуме и Рижском техническом колледже будут уточнены названия услуг и прейскуранты будут дополнены новыми услугами, такими как аренда помещений и автобусов, а также услуги парикмахеров и лабораторий, в ответ на запросы учащихся и партнеров по сотрудничеству.

