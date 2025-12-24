Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зеленский впервые обнародовал американский план из 20 пунктов

© BBC 24 декабря, 2025 14:17

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с журналистами подробно рассказал об американском плане остановки войны, как он выглядит по итогам переговоров с США в последние дни. Ответ на это предложение от России, как надеется Зеленский, ожидается уже в среду.

Многие СМИ опубликовали 20 пунктов со слов Зеленского, в скором времени у нас на сайте также выйдет их подробный разбор. Пока приведем несколько заметных пунктов:

-Численность украинской армии будет ограничена 800 тыс. человек.

-США, НАТО и Евросоюз предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье Североатлантического договора.

-Россия должна законодательно закрепить обязательство о ненападении на Украину.

-Украина вступит в Евросоюз в прописанный в соглашении срок.

-Украина останется безъядерной страной.

-Запорожская АЭС будет под совместным управлением Украины, России и США. Зеленский отметил, что Украина не поддерживает это решение в таком виде и согласна на совместное управление Украины и США, без России.

-И Россия, и Украина обязуются прививать в обществе и своих образовательных системах толерантность и взаимопонимание культур.

-Самый сложный вопрос — территориальный. Украина настаивает на прекращении огня на линии фактического боевого соприкосновения. Россия требует полного вывода украинских войск из Донецкой области. В качестве компромисса США предложили создать в Донецкой области свободную экономическую зону, но это, сказал Зеленский, Украина может принять только путем референдума, на организацию которого ей нужно 60 дней с реальным прекращением огня. С территорий Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Николаевской областей Россия должна вывести все свои войска.

-После подписания соглашения Украина проведет выборы «настолько быстро, насколько возможно».

-За соблюдением соглашения будет следить Совет мира во главе с Дональдом Трампом. В нем будут представлены также европейские страны и НАТО.

-Как только стороны согласятся на это соглашение, полное прекращение огня немедленно начнет действовать.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей
Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей (2)

Покупатель имеет право: главное в законе
Покупатель имеет право: главное в законе

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)
Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО) (1)

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

Новости Латвии 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Читать
Загрузка

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Мир 15:55

Мир 0 комментариев

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Читать

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Читать

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Читать

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Читать

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

Читать