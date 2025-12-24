Зеленский впервые обнародовал американский план из 20 пунктов

Многие СМИ опубликовали 20 пунктов со слов Зеленского, в скором времени у нас на сайте также выйдет их подробный разбор. Пока приведем несколько заметных пунктов:

-Численность украинской армии будет ограничена 800 тыс. человек.

-США, НАТО и Евросоюз предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье Североатлантического договора.

-Россия должна законодательно закрепить обязательство о ненападении на Украину.

-Украина вступит в Евросоюз в прописанный в соглашении срок.

-Украина останется безъядерной страной.

-Запорожская АЭС будет под совместным управлением Украины, России и США. Зеленский отметил, что Украина не поддерживает это решение в таком виде и согласна на совместное управление Украины и США, без России.

-И Россия, и Украина обязуются прививать в обществе и своих образовательных системах толерантность и взаимопонимание культур.

-Самый сложный вопрос — территориальный. Украина настаивает на прекращении огня на линии фактического боевого соприкосновения. Россия требует полного вывода украинских войск из Донецкой области. В качестве компромисса США предложили создать в Донецкой области свободную экономическую зону, но это, сказал Зеленский, Украина может принять только путем референдума, на организацию которого ей нужно 60 дней с реальным прекращением огня. С территорий Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Николаевской областей Россия должна вывести все свои войска.

-После подписания соглашения Украина проведет выборы «настолько быстро, насколько возможно».

-За соблюдением соглашения будет следить Совет мира во главе с Дональдом Трампом. В нем будут представлены также европейские страны и НАТО.

-Как только стороны согласятся на это соглашение, полное прекращение огня немедленно начнет действовать.