Забрал деньги и уехал: пенсионер из Даугавпилса лишился 90 000 евро

© LETA 29 сентября, 2025 17:17

Иллюстративное фото

Недавно в Даугавпилсе телефонные мошенники обманом выманили у одного пенсионера 91 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. За последний месяц зарегистрировано несколько подобных случаев, когда жители получали звонки якобы от коммунальных служб, например, «Latvenergo», «Elektrum» или «Sadales tīkls».

Звонившие сообщали о необходимости заменить счётчики, расспрашивали о месте жительства, личных данных, включая паспортные. Вскоре поступал второй звонок — уже будто бы от сотрудника полиции или банка. Абоненту говорили, что первый звонок был от мошенников, и чтобы «спасти деньги», их нужно передать курьеру, который вскоре приедет. Часто спрашивали, хранится ли дома наличность, утверждали, что её необходимо «задекларировать», или даже угрожали обыском при отказе сотрудничать.

Когда жертва соглашалась «передать деньги на хранение», приезжал курьер, забирал наличность и банковские карты с доступом к счетам и уезжал. Именно так 80-летний житель Даугавпилса, родившийся в 1944 году, потерял 91 000 евро.

Особенно активно этот вид мошенничества распространился во второй половине августа — тогда зарегистрировали 102 случая, из которых 21 человек в общей сложности потерял 76 480 евро. К 21 сентября полиция зафиксировала уже 393 подобных эпизода, в которых пострадали 102 человека, а общий ущерб составил 466 975 евро.

Государственная полиция напоминает: её сотрудники, как и работники других госучреждений, никогда не звонят с просьбой передать наличные, банковские карты или реквизиты счетов. Подобные разговоры следует немедленно прекратить. Если возникают сомнения, нужно перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте соответствующего учреждения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

