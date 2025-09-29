Забрал деньги и уехал: пенсионер из Даугавпилса лишился 90 000 евро

Звонившие сообщали о необходимости заменить счётчики, расспрашивали о месте жительства, личных данных, включая паспортные. Вскоре поступал второй звонок — уже будто бы от сотрудника полиции или банка. Абоненту говорили, что первый звонок был от мошенников, и чтобы «спасти деньги», их нужно передать курьеру, который вскоре приедет. Часто спрашивали, хранится ли дома наличность, утверждали, что её необходимо «задекларировать», или даже угрожали обыском при отказе сотрудничать.

Когда жертва соглашалась «передать деньги на хранение», приезжал курьер, забирал наличность и банковские карты с доступом к счетам и уезжал. Именно так 80-летний житель Даугавпилса, родившийся в 1944 году, потерял 91 000 евро.

Особенно активно этот вид мошенничества распространился во второй половине августа — тогда зарегистрировали 102 случая, из которых 21 человек в общей сложности потерял 76 480 евро. К 21 сентября полиция зафиксировала уже 393 подобных эпизода, в которых пострадали 102 человека, а общий ущерб составил 466 975 евро.

Государственная полиция напоминает: её сотрудники, как и работники других госучреждений, никогда не звонят с просьбой передать наличные, банковские карты или реквизиты счетов. Подобные разговоры следует немедленно прекратить. Если возникают сомнения, нужно перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте соответствующего учреждения.