Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

В Литве средняя недельная цена на электроэнергию увеличилась на 52% и также составила 80,07 евро за МВтч, а в Эстонии цена выросла на 25% и достигла 69,79 евро за МВтч. Разницу между странами Балтии в основном определили ограничения пропускных мощностей, которые не позволяют выровнять цены между зонами.

Системная цена Nord Pool поднялась до 41,27 евро за МВтч, что на 92% выше, чем неделей ранее.

В Северных странах доступность атомных электростанций за неделю увеличилась на 9%, достигнув 70%. В то же время выработка ветряных станций снизилась на 8%, а солнечных – выросла на 59% по сравнению с предыдущей неделей. Основным фактором роста цен стало снижение выработки ветряных электростанций, которое вместе с увеличением потребления электроэнергии в регионе привело к росту рыночных цен.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе составило 7107 ГВтч, что на 2% больше, чем неделей ранее. Объем производства достиг 7320 ГВтч, сохранившись на прежнем уровне.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии не изменилось и составило 462 ГВтч. В Латвии объем потребленной электроэнергии остался на прежнем уровне — 120 ГВтч. В Эстонии потребление снизилось на 3% до 136 ГВтч, а в Литве выросло на 1%, достигнув 207 ГВтч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 17% и составила в общей сложности 262 ГВтч. В Латвии производство увеличилось на 1% до 59 ГВтч, тогда как в Эстонии и Литве снизилось — соответственно на 8% до 70 ГВтч и на 26% до 133 ГВтч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению в Латвии составило 49%, в Эстонии — 51%, а в Литве — 65%. В целом в странах Балтии было произведено 57% от объема потребленной электроэнергии, что на 17% меньше, чем неделей ранее.

Представители Latvenergo напоминают потребителям, что колебания цен на Nord Pool напрямую затрагивают только тех клиентов, которые заключили с поставщиком договор с плавающим тарифом, привязанным к биржевой цене электроэнергии.