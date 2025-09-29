В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Финансовая ситуация в Резекне непростая, и остается такой не первый год. Ещё в прошлом году дума представила проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,3 миллиона евро. Дума города была распущена (а мэр Александр Барташевич отстранен от должности еще раньше — в 2023-м), до выборов самоуправлением руководили назначенные временные администраторы; правительство запустило процесс финансовой стабилизации, выделив муниципалитету Резекне заем более чем на 4 млн евро.

Одной из причин финансовых трудностей Резекне считается спа-центр, строительство которого обошлось самоуправлению в 12,5 миллионов евро. Общая же сумма долговых обязательств города сейчас составляет около 100 миллионов евро.

На прошедших в этом году муниципальных выборах к власти вернулся отстранённый Барташевич. В понедельник, 29 сентября, дума внесла изменения в бюджет этого года, идет работа над разработкой бюджета 2026-го. Оппозиция недовольна поправками, о чем сообщила депутат от Латвийского объединения регионов Инара Гроце: «Сегодня были утверждены изменения в бюджете. Что меня смущает, так это 30 000 [евро] на бесплатные перевозки для лиц старше 60 лет. А в следующем году это уже составит до 190 000 [евро] ».

По словам Гроце, речь идет о большой сумме, которая снова направляется Rēzeknes satiksme без достаточных оснований. Также она считает, что самоуправление могло бы сэкономить за счёт советников.

«Не будут экономить и уже не экономят на том вознаграждении, которое получают советники и заместители. Я в очередной раз могу подчеркнуть: председателю думы не нужны два советника. При этом вознаграждение советников является одним из самых высоких», — говорит политик.

Один из советников мэра Резекне Барташевича — бывший (отстраненный от должности в августе прошлого года в связи с поездкой работников Rēzeknes siltumtīkli) исполнительный директор самоуправления Резекне Раймонд Олехно. Кроме того, Служба госбезопасности не дала ему необходимый для исполнительных директоров доступ к гостайне.

Сомнения насчет изменений в бюджете этого года и нового бюджета есть и у депутата оппозиции думы Резекне Эрики Тейрумники («Национальное объединение»): «У самоуправления есть дополнительные поступления от подоходного налога с населения, налога на недвижимость и от продажи муниципального имущества. Получены достаточно большие средства. Но как вы думаете, на что эти средства используются? На покрытие ежедневных расходов. Что это значит? Что мы продаём имущество самоуправления ради оплаты текущих расходов».

Тейрумника говорит, что за счёт этих средств и обеспечивается бесплатный проезд в общественном транспорте лицам старше 60 лет, и это, по её мнению, неправильно. Также ее беспокоит, что самоуправление планирует каждый год продавать городскую недвижимость на 400 тыс евро.

Также Тейрумника беспокоит, что деньги по-прежнему тратятся на спа-центр, который депутаты оппозиции считают одной из причин финансовых проблем самоуправления.

«Я вижу, что в этом году закладывают 15 000 [евро] на популяризацию рекреационного центра. Это немалые деньги. На мероприятие там — 10 000 [евро], ещё 15 000 [евро] на обеспечение мистических мероприятий, и в результате сумма набегает», — продолжает депутат.

Барташевич же лаконичен: «Я не вижу никаких проблем с бюджетом. Этот бюджет позволит нам также реализовать стратегически важные проекты и проекты развития, касающиеся в том числе индустриальных зон. Той же реконструкции дома культуры и других проектов, которые мы сейчас планируем развивать. И на 2026 год будет принят сбалансированный бюджет.

Депутаты готовы, налоговые поступления достаточно велики. И мы работаем над повышением эффективности структуры нашей думы».

Один из шагов этой эффективизации — создание Цифрового центра. Цель, как говорится в пресс-релизе, не просто сэкономить, а внедрить продуманный подход, который позволит обеспечить качественное выполнение функций самоуправления, более успешно координировать человеческие ресурсы, принятие решений. Однако, как именно это будет работать и какая экономия в результате будет, Латвийскому радио пока не удалось выяснить ни у правящих политиков, ни у депутатов оппозиции, ни у исполнительной власти.

Тем временем директор Департамента самоуправлений Министерства смарт-управления и регионального развития (VARAM) Виестур Разумовскис напомнил, что Резекне по-прежнему «выбирается из финансовых трудностей», поэтому каждая её сделка или планируемое действие находится под микроскопом Комиссии по стабилизации.

Разумовскис отметил, что теоретически финансовое пространство Резекненской думы допускает такую инициативу, как бесплатный общественный транспорт для сеньоров, но каждая трата должна быть рассмотрена очень тщательно.

VARAM вместе с Минфином потребует, чтобы Резекненская дума представила долгосрочный план, чтобы выяснить, сможет ли она позволить себе предоставление такой услуги и в последующие годы.

«Избранная дума, возможно, очень хочет продемонстрировать жителям, что она выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании. Но каждое такое обещание, если оно финансово ёмкое, должно быть очень тщательно оценено», — заключил представитель министерства.