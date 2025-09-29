Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

© LETA 29 сентября, 2025 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Финансовая ситуация в Резекне непростая, и остается такой не первый год. Ещё в прошлом году дума представила проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,3 миллиона евро. Дума города была распущена (а мэр Александр Барташевич отстранен от должности еще раньше — в 2023-м), до выборов самоуправлением руководили назначенные временные администраторы; правительство запустило процесс финансовой стабилизации, выделив муниципалитету Резекне заем более чем на 4 млн евро.

Одной из причин финансовых трудностей Резекне считается спа-центр, строительство которого обошлось самоуправлению в 12,5 миллионов евро. Общая же сумма долговых обязательств города сейчас составляет около 100 миллионов евро.

На прошедших в этом году муниципальных выборах к власти вернулся отстранённый Барташевич. В понедельник, 29 сентября, дума внесла изменения в бюджет этого года, идет работа над разработкой бюджета 2026-го. Оппозиция недовольна поправками, о чем сообщила депутат от Латвийского объединения регионов Инара Гроце: «Сегодня были утверждены изменения в бюджете. Что меня смущает, так это 30 000 [евро] на бесплатные перевозки для лиц старше 60 лет. А в следующем году это уже составит до 190 000 [евро] ».

По словам Гроце, речь идет о большой сумме, которая снова направляется Rēzeknes satiksme без достаточных оснований. Также она считает, что самоуправление могло бы сэкономить за счёт советников.

«Не будут экономить и уже не экономят на том вознаграждении, которое получают советники и заместители. Я в очередной раз могу подчеркнуть: председателю думы не нужны два советника. При этом вознаграждение советников является одним из самых высоких», — говорит политик.

Один из советников мэра Резекне Барташевича — бывший (отстраненный от должности в августе прошлого года в связи с поездкой работников Rēzeknes siltumtīkli) исполнительный директор самоуправления Резекне Раймонд Олехно. Кроме того, Служба госбезопасности не дала ему необходимый для исполнительных директоров доступ к гостайне.

Сомнения насчет изменений в бюджете этого года и нового бюджета есть и у депутата оппозиции думы Резекне Эрики Тейрумники («Национальное объединение»): «У самоуправления есть дополнительные поступления от подоходного налога с населения, налога на недвижимость и от продажи муниципального имущества. Получены достаточно большие средства. Но как вы думаете, на что эти средства используются? На покрытие ежедневных расходов. Что это значит? Что мы продаём имущество самоуправления ради оплаты текущих расходов».

Тейрумника говорит, что за счёт этих средств и обеспечивается бесплатный проезд в общественном транспорте лицам старше 60 лет, и это, по её мнению, неправильно. Также ее беспокоит, что самоуправление планирует каждый год продавать городскую недвижимость на 400 тыс евро.

Также Тейрумника беспокоит, что деньги по-прежнему тратятся на спа-центр, который депутаты оппозиции считают одной из причин финансовых проблем самоуправления.

«Я вижу, что в этом году закладывают 15 000 [евро] на популяризацию рекреационного центра. Это немалые деньги. На мероприятие там — 10 000 [евро], ещё 15 000 [евро] на обеспечение мистических мероприятий, и в результате сумма набегает», — продолжает депутат.

Барташевич же лаконичен: «Я не вижу никаких проблем с бюджетом. Этот бюджет позволит нам также реализовать стратегически важные проекты и проекты развития, касающиеся в том числе индустриальных зон. Той же реконструкции дома культуры и других проектов, которые мы сейчас планируем развивать. И на 2026 год будет принят сбалансированный бюджет.

Депутаты готовы, налоговые поступления достаточно велики. И мы работаем над повышением эффективности структуры нашей думы».

Один из шагов этой эффективизации — создание Цифрового центра. Цель, как говорится в пресс-релизе, не просто сэкономить, а внедрить продуманный подход, который позволит обеспечить качественное выполнение функций самоуправления, более успешно координировать человеческие ресурсы, принятие решений. Однако, как именно это будет работать и какая экономия в результате будет, Латвийскому радио пока не удалось выяснить ни у правящих политиков, ни у депутатов оппозиции, ни у исполнительной власти.

Тем временем директор Департамента самоуправлений Министерства смарт-управления и регионального развития (VARAM) Виестур Разумовскис напомнил, что Резекне по-прежнему «выбирается из финансовых трудностей», поэтому каждая её сделка или планируемое действие находится под микроскопом Комиссии по стабилизации.

Разумовскис отметил, что теоретически финансовое пространство Резекненской думы допускает такую инициативу, как бесплатный общественный транспорт для сеньоров, но каждая трата должна быть рассмотрена очень тщательно.

VARAM вместе с Минфином потребует, чтобы Резекненская дума представила долгосрочный план, чтобы выяснить, сможет ли она позволить себе предоставление такой услуги и в последующие годы.

«Избранная дума, возможно, очень хочет продемонстрировать жителям, что она выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании. Но каждое такое обещание, если оно финансово ёмкое, должно быть очень тщательно оценено», — заключил представитель министерства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:40 29.09.2025
Полусухая водка «Путинка». В РФ поднимут акцизы на алкоголь и табак
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: Ринкевичс с другом взяли «серебро»
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: покажут, как делать кормушки для птиц
Sfera.lv 2 часа назад
«Рост на 50%» — Latenergo о скачке цен на электроэнергию
Bitnews.lv 3 часа назад
«Передайте деньги курьеру» — новая схема обмана в Латвии
Bitnews.lv 5 часов назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: всё закрыть
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: 13 клубов против всей России
Sfera.lv 8 часов назад

Опаснейший манёвр или дебил в левом ряду? В сети заспорили об эпизоде на дороге (ВИДЕО)

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

На портале Breaking.lv было опубликовано видео, на котором легковой автомобиль (предополодительно - но это не точно, BMW - совершает опасный маневр по обгону едущего по левой полосе фургончика. Интересно, что многие пользователи встали в этой ситуации на сторону обгоняющего. 

На портале Breaking.lv было опубликовано видео, на котором легковой автомобиль (предополодительно - но это не точно, BMW - совершает опасный маневр по обгону едущего по левой полосе фургончика. Интересно, что многие пользователи встали в этой ситуации на сторону обгоняющего. 

Читать
Загрузка

А права геев точно важнее прав женщин (про мужчин уж молчим): Сандрис Точс спрашивает

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Еще один шокирующий факт о Стамбульской конвенции! В части 3 статьи 12 конвенции говорится о «незащищенных лицах» или «уязвимых лицах». Но в пояснительном докладе к конвенции дается ответ, что конкретно имеется в виду: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, а также геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры!

Еще один шокирующий факт о Стамбульской конвенции! В части 3 статьи 12 конвенции говорится о «незащищенных лицах» или «уязвимых лицах». Но в пояснительном докладе к конвенции дается ответ, что конкретно имеется в виду: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, а также геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры!

Читать

Забрал деньги и уехал: пенсионер из Даугавпилса лишился 90 000 евро

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Недавно в Даугавпилсе телефонные мошенники обманом выманили у одного пенсионера 91 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. За последний месяц зарегистрировано несколько подобных случаев, когда жители получали звонки якобы от коммунальных служб, например, «Latvenergo», «Elektrum» или «Sadales tīkls».

Недавно в Даугавпилсе телефонные мошенники обманом выманили у одного пенсионера 91 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. За последний месяц зарегистрировано несколько подобных случаев, когда жители получали звонки якобы от коммунальных служб, например, «Latvenergo», «Elektrum» или «Sadales tīkls».

Читать

Женщин и Стамбульскую конвенцию отложили ради безопасности: что творится в Кабмине

Важно 20:05

Важно 0 комментариев

"Новое Единство" и "Прогрессивные" обсудили с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) голосование СЗК в Сейме против Стамбульской конвенции, и все три партии обязались продолжить работу в единой коалиции для принятия "бюджета безопасности".

"Новое Единство" и "Прогрессивные" обсудили с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) голосование СЗК в Сейме против Стамбульской конвенции, и все три партии обязались продолжить работу в единой коалиции для принятия "бюджета безопасности".

Читать

А что вы сделали для Стамбульской конвенции? Силиня требует ответа

Новости Латвии 19:34

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру благосостояния Рейнису Узулниексу (СЗК) подготовить разъяснение о том, какие шаги предприняло его ведомство для выполнения обязательств по Стамбульской конвенции, направленных на сокращение насилия.

Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру благосостояния Рейнису Узулниексу (СЗК) подготовить разъяснение о том, какие шаги предприняло его ведомство для выполнения обязательств по Стамбульской конвенции, направленных на сокращение насилия.

Читать

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 19:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Читать

Ариведерчи, Армани! Модель из Латвии в финале прощания с великим модельером

История и культура 18:56

История и культура 0 комментариев

На неделе высокой моды в Милане представители фэшн-отрасли попрощались с великими дизайнером и бизнесменом, скончавшимся в начале сентября. Миланская неделя моды с ее показом весна-лето 2026 года в этом году посвящена Джоржио Армани и полувековому юбилею его Дома.

На неделе высокой моды в Милане представители фэшн-отрасли попрощались с великими дизайнером и бизнесменом, скончавшимся в начале сентября. Миланская неделя моды с ее показом весна-лето 2026 года в этом году посвящена Джоржио Армани и полувековому юбилею его Дома.

Читать